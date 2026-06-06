Поиск новых клубов. Летом Динамо может попрощаться с пятью легионерами
Судьба Бленуце, Тиаре, Герреро, Диалло и Огунданы остается неизвестной
«Динамо» летом может попрощаться с пятью легионерами. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от пасечника 2.0».
По информации источника, агенты Владислава Бленуце и Эдуардо Герреро уже ищут свои клиентам клубы, которые смогут их выкупить, ибо в Киеве на них не рассчитывают.
В аренду могут отправиться защитник Алиу Тиаре и вингер Шола Огундана – они присоединились к команде только в сезоне 2025/26.
Также новый клуб ищут для вингера Самба Диалло, контракт которого истекает зимой.
Ранее сообщалось о том, что к Буяльскому есть интерес из-за границы.
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