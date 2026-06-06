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Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 23:41 |
982
3

Поиск новых клубов. Летом Динамо может попрощаться с пятью легионерами

Судьба Бленуце, Тиаре, Герреро, Диалло и Огунданы остается неизвестной

06 июня 2026, 23:41 |
982
3 Comments
Поиск новых клубов. Летом Динамо может попрощаться с пятью легионерами
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо
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«Динамо» летом может попрощаться с пятью легионерами. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от пасечника 2.0».

По информации источника, агенты Владислава Бленуце и Эдуардо Герреро уже ищут свои клиентам клубы, которые смогут их выкупить, ибо в Киеве на них не рассчитывают.

В аренду могут отправиться защитник Алиу Тиаре и вингер Шола Огундана – они присоединились к команде только в сезоне 2025/26.

Также новый клуб ищут для вингера Самба Диалло, контракт которого истекает зимой.

Ранее сообщалось о том, что к Буяльскому есть интерес из-за границы.

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Самба Диалло Владислав Бленуце Эдуардо Герреро Шола Огундана Алиу Тиаре
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
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інсайд от пасічників жодного разу не вгадав з дописами. Хто ці пасічники? іхто олійник? чи олійніченко? вони ж за свої "прогнози" жодним чином не відповідають
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Ага, тільки динамівські "серця", бо вони для сурка маланського за хавчик грають і не триндять)))
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