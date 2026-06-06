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  4. К Буяльскому есть интерес из-за границы. Суркис определил судьбу игрока
Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 23:33 |
343
0

К Буяльскому есть интерес из-за границы. Суркис определил судьбу игрока

На хавбека нацелились клубы MLS

06 июня 2026, 23:33 |
343
0
К Буяльскому есть интерес из-за границы. Суркис определил судьбу игрока
ФК Динамо. Виталий Буяльский
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Клубы MLS заинтересованы в подписании украинского полузащитника «Динамо» Виталия Буяльского. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, клубы из Северной Америки нацелены на 32-летнего футболиста. президент столичного гранда Игорь Суркис не намерен прощаться с опытным игроком.

В текущем сезоне на счету Виталия Буяльского 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 10 результативными ударами и 12 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что на Вивчаренко нацелился клуб из Ла Лиги.

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трансферы трансферы УПЛ Major League Soccer (MLS) Динамо Киев Игорь Суркис Виталий Буяльский
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
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