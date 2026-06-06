К Буяльскому есть интерес из-за границы. Суркис определил судьбу игрока

Клубы MLS заинтересованы в подписании украинского полузащитника «Динамо» Виталия Буяльского. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, клубы из Северной Америки нацелены на 32-летнего футболиста. президент столичного гранда Игорь Суркис не намерен прощаться с опытным игроком.

В текущем сезоне на счету Виталия Буяльского 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 10 результативными ударами и 12 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что на Вивчаренко нацелился клуб из Ла Лиги.