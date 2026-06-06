В Ла Лиге нацелились на футболиста Динамо. Есть клаусула

Украинский защитник «Динамо» Констатнтин Вивчаренко привлекает внимание «Депортиво». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, испанский клуб, который вернулся в Ла Лигу и планирует увеличить бюджет, нацелился на 23-летнего футболиста, в контракте которого прописана клаусула в 6 миллионов евро.

Год назад фулбека связывали с «Жироной», зимой предложение по нему делала «Филадельфия» (его сумма могла достичь 5 миллионов с учетом бонусов). Также украинцем интересовались «Панатинаикос», клубы из Эредивизи и бельгийской лиги Жюпиле.

В текущем сезоне на счету Константина Вивчаренко 29 матчей на клубном уровне без результативных действий. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что легендарный клуб нацелился на Матвея Пономаренко.