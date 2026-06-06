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Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 14:14 | Обновлено 06 июня 2026, 14:27
971
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В Ла Лиге нацелились на футболиста Динамо. Есть клаусула

Константин Вивчаренко привлекает внимание «Депортиво»

06 июня 2026, 14:14 | Обновлено 06 июня 2026, 14:27
971
1 Comments
В Ла Лиге нацелились на футболиста Динамо. Есть клаусула
ФК Динамо. Константин Вивчаренко
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Украинский защитник «Динамо» Констатнтин Вивчаренко привлекает внимание «Депортиво». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, испанский клуб, который вернулся в Ла Лигу и планирует увеличить бюджет, нацелился на 23-летнего футболиста, в контракте которого прописана клаусула в 6 миллионов евро.

Год назад фулбека связывали с «Жироной», зимой предложение по нему делала «Филадельфия» (его сумма могла достичь 5 миллионов с учетом бонусов). Также украинцем интересовались «Панатинаикос», клубы из Эредивизи и бельгийской лиги Жюпиле.

В текущем сезоне на счету Константина Вивчаренко 29 матчей на клубном уровне без результативных действий. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что легендарный клуб нацелился на Матвея Пономаренко.

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Константин Вивчаренко трансферы трансферы Ла Лиги Депортиво Ла-Корунья чемпионат Бельгии по футболу чемпионат Нидерландов по футболу трансферы УПЛ Филадельфия Юнион Major League Soccer (MLS) Панатинаикос
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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Продавайте за адекватну ціну, поки  не передумали 
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Решает конечно президент, но лично я бы отпустил Вивчаренко за 6 лямов евро ни центом меньше.
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