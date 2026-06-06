В Ла Лиге нацелились на футболиста Динамо. Есть клаусула
Константин Вивчаренко привлекает внимание «Депортиво»
Украинский защитник «Динамо» Констатнтин Вивчаренко привлекает внимание «Депортиво». Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, испанский клуб, который вернулся в Ла Лигу и планирует увеличить бюджет, нацелился на 23-летнего футболиста, в контракте которого прописана клаусула в 6 миллионов евро.
Год назад фулбека связывали с «Жироной», зимой предложение по нему делала «Филадельфия» (его сумма могла достичь 5 миллионов с учетом бонусов). Также украинцем интересовались «Панатинаикос», клубы из Эредивизи и бельгийской лиги Жюпиле.
В текущем сезоне на счету Константина Вивчаренко 29 матчей на клубном уровне без результативных действий. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что легендарный клуб нацелился на Матвея Пономаренко.
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