Бафана Бафана в плей-офф. ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Южной Кореи играла против Южной Африки. Перед матчем именно азиатская команда считалась явным фаворитом как у букмекеров, так и у экспертов. Корейцам было достаточно ничьей, чтобы гарантировать себе второе место и спокойно выйти в плей-офф. Но на поле все пошло совсем не по их плану.

Первый тайм начался ожидаемо: Южная Корея взяла мяч под контроль и попыталась диктовать темп. Однако ЮАР довольно быстро освоилась, перехватила инициативу и заработала несколько угловых. Остроты после стандартов создать не удалось, но уже было заметно, что африканская команда не собирается просто терпеть и ждать ошибок соперника.

Первый по-настоящему опасный момент все же возник у ворот ЮАР. Ли Кан Ин накрутил нескольких соперников в штрафной площади и пробил в ближний угол. Удар получился очень опасным - вратарь вряд ли успевал бы выручить свою команду, но корейцу немного не хватило точности.

Южная Африка ответила примерно через десять минут. Масеко выскочил один на один с голкипером, но чуть затянул с ударом, и защитник Южной Кореи успел в подкате заблокировать попытку. Этот эпизод только добавил уверенности африканцам, которые все смелее шли вперед.

Самый опасный момент первого тайма создали все те же южноафриканцы. Макгопа сыграл на добивании после сейва корейского голкипера. До ворот оставалось буквально несколько метров, вратарь уже лежал на газоне и только пытался подняться, но форвард ЮАР умудрился пробить прямо ему в руки. За головы в этот момент хватались все - даже болельщики Южной Кореи. Их команда получила настоящее прощение.

На перерыв соперники ушли при счете 0:0, но по игре это была совсем не та картина, которую ждали до стартового свистка. Южная Африка выглядела лучше почти по всем ключевым статистическим показателям, играла агрессивнее, смелее и опаснее. Корейцы, которым многие заранее отдавали победу и второе место, выглядели растерянно.

В начале второго тайма главный тренер Южной Кореи сразу пошел на серьезные изменения и выпустил трех игроков. На поле появился Сон Хин Мин, который должен был освежить игру и добавить команде качества в атаке. Но глобально это ситуацию не изменило. ЮАР продолжила играть увереннее и снова начала создавать моменты.

Все тот же Масеко имел хороший шанс отличиться, когда пробивал из пределов штрафной площади, но защитники Южной Кореи вновь самоотверженно заблокировали удар одного из самых активных игроков матча. Казалось, корейцы снова выжили, но долго держаться под таким давлением не получилось.

Свой гол Масеко все же забил. Он получил передачу от только вышедшего на поле Мореми и точным ударом отправил мяч в угол ворот. Этот момент стал переломным не только в матче, но и во всей истории сборной Южной Африки на чемпионатах мира.

После пропущенного мяча тренерский штаб Кореи использовал последние замены и пошел ва-банк. Азиатская команда начала играть более атакующе, но из-за спешки и нервов мало что получалось. Корейцы владели мячом, пытались давить, но до настоящего штурма дело так и не дошло.

По сути, главный шанс Южной Кореи пришел уже в компенсированное время. Пак пробивал головой из неплохой позиции, но удар получился неакцентированным. Голкипер ЮАР Уильямс спокойно забрал мяч и снял последние вопросы о победителе.

Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу Южной Африки - 1:0. Все решил гол Масеко, который стал настоящим героем своей команды. Благодаря этой победе ЮАР впервые в истории сумела преодолеть групповой этап чемпионата мира.

Для Южной Кореи этот матч стал огромным разочарованием. Команда, которой хватало ничьей для гарантированного выхода со второго места, провалила решающий поединок и теперь вынуждена ждать свою судьбу. Корейцам остается надеяться, что они смогут пройти дальше как одна из лучших сборных, занявших третье место.

Чемпионат мира. Группа А. 3-й тур.

ЮАР – Южная Корея – 1:0

Гол: Масеко, 63.

Предупреждения: Модиба, 73 - Чо Ки Син, 78.

Южная Африка: Вильямс, Мудау, Окон, Мбокази, Модиба, Мбата, Ситоле, Масеко (Рейнерс, 74), Мофокенг (Адамс, 80), Апполис (Мореми, 62), Макгопа.

Запасные: Адамс, Госс (В), Кабини, Кросс, Матулуди, Маханья, Мореми, Ндамане, Рейнерс, Себелебеле, Сибиси, Фостер, Чейн (В).

Южная Корея: Ким Син Гю, Ли Хан Бом, Ким Мин Дже (Пак Чин Соп, 66), Ли Ги Хёк, Сол Йон У, Пек Син Хо (Ким Джин Гю, 46) , Хван Ин Пом, Ли Те Сок (Кастроп, 46), Ли Кан Ин, Хван Хи Чхан (Сон Хын Мин, 46), О Хён Гю (Чо Ки Син, 74).

Запасные: Бе Джун Хо, Ом Джи Сон, Ким Джин Гю, Кастроп, Ким Мун Хван, Ким Те Хвон, Ли Дже Сон, Ли Дон Кён, Пак Чин Соп, Сон Пом Кин (В), Сон Хын Мин, Чо Ви Дже, Чо Ки Син, Чо Хён У (В), Ян Хён Джун.

Арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)

Стадион: Эстадио BBVA (Монтеррей)