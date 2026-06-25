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Чемпионат мира
ЮАР
25.06.2026 04:00 – FT 1 : 0
Южная Корея
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Чемпионат мира
25 июня 2026, 06:53 | Обновлено 25 июня 2026, 06:54
294
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ЮАР – Южная Корея – 1:0. Сенсация на ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча третьего тура группы А чемпионата мира 2026

25 июня 2026, 06:53 | Обновлено 25 июня 2026, 06:54
294
0
ЮАР – Южная Корея – 1:0. Сенсация на ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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25 июня состоялся поединок между сборными ЮАР и Южной Кореи на ЧМ-2026 в рамках третьего тура группы А.

Местом проведения матча стала арена «Estadio BBVA» в мексиканском Монтерее.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Неожиданную победу в поединке одержала сборная ЮАР, которая на 63-й минуте забила единственный мяч в игре – 1:0.

Автором решающего удара стал нападающий АЕК Лимасол – Тапело Масеко.

Благодаря позитивному результату сборная ЮАР финишировала второй в группе А (4 балла) и впервые пробилась в плей-офф, где сыграет с Канадой.

В то же время сборная Южной Кореи с тремя очками финишировала третьей в группе и все еще сохраняет шансы на выход в плей-офф.

ЧМ-2026. Группа А

Третий тур. 25 июня

ЮАР – Южная Корея – 1:0

Гол: Масеко, 63

Видео гола и обзор матча:

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Тапело Масеко (ЮАР), асcист Чепанг Мореми.
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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