ЮАР – Южная Корея – 1:0. Сенсация на ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча третьего тура группы А чемпионата мира 2026
25 июня состоялся поединок между сборными ЮАР и Южной Кореи на ЧМ-2026 в рамках третьего тура группы А.
Местом проведения матча стала арена «Estadio BBVA» в мексиканском Монтерее.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Неожиданную победу в поединке одержала сборная ЮАР, которая на 63-й минуте забила единственный мяч в игре – 1:0.
Автором решающего удара стал нападающий АЕК Лимасол – Тапело Масеко.
Благодаря позитивному результату сборная ЮАР финишировала второй в группе А (4 балла) и впервые пробилась в плей-офф, где сыграет с Канадой.
В то же время сборная Южной Кореи с тремя очками финишировала третьей в группе и все еще сохраняет шансы на выход в плей-офф.
ЧМ-2026. Группа А
Третий тур. 25 июня
ЮАР – Южная Корея – 1:0
Гол: Масеко, 63
Видео гола и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На матч против «Университати» можно попасть за 600 – 7000 грн
Украинец может переехать в США