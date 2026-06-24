Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Южная Африка – Южная Корея. Текстовая трансляция матча
Чемпионат мира
ЮАР
25.06.2026 04:00 - : -
Южная Корея
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
24 июня 2026, 18:35 | Обновлено 24 июня 2026, 18:38
27
0

Южная Африка – Южная Корея. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа футбольного ЧМ-2026

24 июня 2026, 18:35 | Обновлено 24 июня 2026, 18:38
27
0
Южная Африка – Южная Корея. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Южной Африки сыграет против Южной Кореи. Перед матчем ситуация в группе выглядит предельно ясно: у корейцев 3 очка, у южноафриканцев - только 1.

Для Южной Африки расклад максимально жесткий - команду устроит только победа. Терять уже нечего, поэтому можно ожидать рискованный, смелый и агрессивный футбол с акцентом на атаку. Южной Корее в этом плане чуть спокойнее: ничья в целом будет приемлемым результатом.

Так что нас ждет очень интересная игра, в которой одна команда будет вынуждена идти ва-банк, а вторая постарается сыграть прагматично и воспользоваться своими моментами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Южная Африка – Южная Корея, за которой можно следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ЮАР
25 июня 2026 -
04:00
Южная Корея
Тотал матча меньше (2.5) 1.81 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Гана – 1 из 5 сборных, которая никогда не уступала Англии. Кто другие?
Хон МЕН БО: «Я не считаю, что это имеет особое значение»
сборная Южной Кореи по футболу сборная ЮАР по футболу
Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
Футбол | 24 июня 2026, 15:42 94
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба

К команде присоединился Мунгенге

Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Футбол | 24 июня 2026, 09:32 16
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер

Украинец может переехать в США

Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Жилины
Футбол | 24.06.2026, 17:32
Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Жилины
Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Жилины
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Бокс | 24.06.2026, 08:57
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Теннис | 23.06.2026, 20:55
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, когда может возобновиться матч ЧМ-2026 Франция – Ирак
Стало известно, когда может возобновиться матч ЧМ-2026 Франция – Ирак
23.06.2026, 01:21 2
Футбол
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
Чемпионка Уимблдона-2023 отстранена от тенниса из-за отказа от допинг-теста
22.06.2026, 17:01 20
Теннис
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
23.06.2026, 07:42 5
Бокс
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
24.06.2026, 06:42 1
Бокс
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
23.06.2026, 09:56 22
Футбол
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
24.06.2026, 10:23 7
Футбол
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем