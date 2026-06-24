В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Южной Африки сыграет против Южной Кореи. Перед матчем ситуация в группе выглядит предельно ясно: у корейцев 3 очка, у южноафриканцев - только 1.

Для Южной Африки расклад максимально жесткий - команду устроит только победа. Терять уже нечего, поэтому можно ожидать рискованный, смелый и агрессивный футбол с акцентом на атаку. Южной Корее в этом плане чуть спокойнее: ничья в целом будет приемлемым результатом.

Так что нас ждет очень интересная игра, в которой одна команда будет вынуждена идти ва-банк, а вторая постарается сыграть прагматично и воспользоваться своими моментами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Южная Африка – Южная Корея, за которой можно следить на украинской версии сайта.