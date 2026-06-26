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ЮАР
25.06.2026 04:00 – FT 1 : 0
Южная Корея
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Чемпионат мира
26 июня 2026, 01:42 | Обновлено 26 июня 2026, 01:43
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0

Тренер сборной ЮАР – об историческом выходе в плей-офф ЧМ: «Эмоционально»

Реакция Уго Брооса на победный матч против Южной Кореи (1:0)

26 июня 2026, 01:42 | Обновлено 26 июня 2026, 01:43
45
0
Тренер сборной ЮАР – об историческом выходе в плей-офф ЧМ: «Эмоционально»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Броос
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Главный тренер сборной ЮАР Уго Броос прокомментировал матч против Южной Кореи, который прошел в третьем туре группы А на ЧМ-2026. Подопечные Брооса неожиданно одолели соперника (1:0) и впервые в истории пробились в плей-офф мундиаля.

На стадии 1/16 финала турнира сборная ЮАР встретится с одним из хозяев чемпионата мира – Канадой.

«Я считаю, что тактически мы провели очень хороший поединок. Все было на высоте, каждый выполнил свою задачу... Я искренне горжусь выступлением своей команды.

Это был эмоциональный момент. Мы приехали сюда, в Мексику, с целью преодолеть групповой этап... И для меня это был миг настоящего взрыва эмоций. Не только из-за того, что мы выиграли этот матч, но и лично для меня, ведь, как я уже говорил ранее, это, вероятно, один из заключительных поединков в моей карьере.

Когда корейцы владели мячом, мы старались перекрывать все зоны, и, думаю, нам это удалось. Зато когда мяч был у нас, это становилось угрозой для них, так как мы умело использовали то пространство, которое они нам оставляли. Мы играли быстро, а в нашем распоряжении есть футболисты, способные находить свободные зоны.

Сегодня вы увидели команду, которая верила в себя... В воскресенье вы снова увидите команду, которая будет верить в собственные силы и будет биться все 90 минут, а то и дольше, если понадобится. А там посмотрим. Но давайте надеяться, что мы сможем добиться хорошего результата», – заявил Броос.

Видеообзор матча:

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Тапело Масеко (ЮАР), асcист Чепанг Мореми.
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сборная Южной Кореи по футболу сборная ЮАР по футболу ЧМ-2026 по футболу пресс-конференция Уго Броос
Андрей Витренко Источник: Reuters
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