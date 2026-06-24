Канада попрощалась с Ванкувером. Сборная Швейцарии выиграла группу В

На чемпионате мира стартовали матч заключительного тура группового этапа. В Ванкувере встретились сборные Швейцарии и Канады. Команды набрали по четыре очка, при этом канадцы, которые несколько дней назад одержали свою первую победу на чемпионатах мира, опережали «Нати» в турнирной таблице за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов. В этой дуэли прагматизм и класс Швейцарии противостояли эмоциональной заряженности канадцев, козырем которых была поддержка домашних трибун.

Соперники осторожно начали встречу. «Нати» неспешно контролировали мяч, а канадцы сделали ставку на быстрый переход от обороны в атаку. Швейцарцы довольно быстро вскрыли защитную линию оппонентов, но Эмболо не реализовал выход один на один с голкипером.

У канадцев вряд ли работал план на игру. Номинальные хозяева поля контролировали темп матча и периодически пытались запустить в прорыв Эмболо или Манзамби. Не изменила ситуацию и освежающая пауза, которая на нынешнем чемпионате мира стал своеобразным тайм-аутом для тренеров. Швейцарцы играли компактно и солидно, но, все же, канадцы периодически обостряли игру у ворот «Нати». Запомнились удары Ларина и Ахмеда, с которыми справился Кобель. А в целом на перерыв команды ушли с логичными нулями на табло.

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Первая же атака «Нати» во второй половине встречи завершилась неприятностями для Канады. После прострела Манзамби мяч долетел до Варгаса, который точно пробил в ближний угол. Забив гол, швейцарцы заиграли еще уверенней, вскоре удвоив свое преимущество. К своему ассисту Манзамби добавил результативный удар после скидки от Эмболо.

После такого развития событий тренерский штаб сборной Канады оперативно провел тройную замену, и это благоприятно отразилось на игре «красных». Канадцы начали оказывать давление, но по-настоящему опасных моментов у ворот соперников не создавали. И все же, номинальные гости сократили отставание. Великолепно сыграл Салиба, который элегантно обработал длинную передачу и ассистировал П.Дэвиду.

В конце поединка канадцы много атаковали, и «Нати» было непросто. Но Швейцария сумела удержать победный результат и взяла первое место группы D. Таким образом, именно швейцарцы свою встречу 1/16 финала проведут в Ванкувере, а Канаде нужно будет переезжать в Лос-Анджелес.

Чемпионат мира. Группа В, 3-й тур.

Швейцария – Канада – 2:1

Голы: Варгас (46), Манзамби (57) – П.Дэвид (76)

Предупреждения: Джака (32) – Ларин (32), Миллар (87)

Швейцария: Кобель, Жаке (Видмер, 74), Эльведи, Аканджи, Родригес, Фройлер, Джака, Манзамби (Фасснахт, 85), Соу (Эбишер, 80), Варгас (Ндой, 80), Эмболо (Иттен, 85).

Канада: Крепо, Джонстон, Де Фужероль, Корнелиус, Ларьи, Бьюкенен (П. Дэвид, 75), Шуаньер (Эуштакиу, 58), Салиба, Ахмед (Миллар, 58), Дж. Дэвид, Ларин (Олувасеи, 58).

Арбитр: Рамон Абатти (Бразилия)

Стадион «BC Place Vancouver» (Ванкувер, Канада)

ШВЕЙЦАРИЯ – КАНАДА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА