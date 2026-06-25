Европа снова в пролете. Мексика разгромила Чехию

Перед заключительным туром группового этапа чемпионата мира-2026 национальная сборная Чехии оказалась в затруднительном положении в группе A, ведь ей нужно было обязательно победить хозяев турнира — мексиканцев, — чтобы сохранить за собой право на дальнейшее участие в мундиале. Или же бороться за третье место с неплохими шансами на успех, в зависимости от других результатов последнего тура.

В противовес этим желаниям чехов выступала команда Хавьера Агирре, которая до этого набрала максимум очков в матчах против ЮАР и Южной Кореи, благодаря чему досрочно обеспечила себе как путевку в следующий раунд, так и победу в группе в целом. Поэтому тренерский штаб, как и ожидалось, произвёл ротацию, в чём соперники также видели для себя возможности.

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Неизвестно, царили ли в лагере Чехии оптимистичные настроения накануне матча, но, по крайней мере, стартовые минуты они провели вполне неплохо. У Вишински даже был момент с ударом с правого фланга штрафной мимо дальней штанги в начале матча. Но затем они почему-то сбавили обороты, и даже с ротацией мексиканцы начали понемногу входить в игру.

Игровое время постепенно истекало, и даже начался второй тайм с момента, когда Шульц при стандартном положении нанес удар с отскока, который прилетел прямо в руки вратарю Ранхелю, но в целом ситуация для команды Мирослава Коубека не становилась более оптимистичной. А затем произошел провал в обороне сборной Чехии, который окончательно похоронил её на этом турнире.

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На 55 минуте Ромо в окружении трёх соперников сумел зацепиться за мяч в центральном круге и ещё раз развёл атаку справа на Чавеса, который ударом в дальний угол уже из пределов штрафной переиграл Коваржа. И уже через шесть минут Мексика удвоила преимущество в моменте, который выглядел откровенно нелепо, ведь Голеш не нашел лучшего решения, чем ударить мячом в Санчеса, находившегося на газоне перед пустыми воротами, после чего отскок добил Киньонес.

Тренерский штаб чехов пытался после этого сделать какие-то замены и вернуть команду в игру, но ничего не вышло. Мексиканцы, в свою очередь, обеспечили Гильермо Очоа участие в шестом чемпионате мира за карьеру, так что теперь он стоит в одном ряду с Криштиану Роналду и Лионелем Месси по этому достижению. И в заключение легендарный вратарь ещё и принял участие в голевой атаке в добавленное время, которую завершил удар Фидальго мимо защитников подавленной чешской сборной.

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Финальный свисток зафиксировал максимально возможный результат для сборной Мексики в группе A чемпионата мира-2026 и соответствующий выход в плей-офф, тогда как Чехия с одним зачетным баллом на последнем месте покинула турнир.

Чемпионат мира. Группа A. 3-й тур.

Чехия – Мексика – 0:3

Голы: М. Чавес, 55, Киньонес, 61, Фидальго, 90+4

Предупреждение: Альварес, 64

Чехия: Коварж – Крейчи, Гранач, Голеш (Соучек, 64, Сойка, 87) – Доудера, Черв (Хоры, 87), Садилек, Цоуфал – Вишински (Провод, 56), Шульц – Гложек (Шик, 64).

Мексика: Ранхель (Очоа, 78) – М. Чавес (Гальярдо, 78), Монтес, Реес, Х. Санчес – Ромо (Варгас,63), Э. Альварес, Мора (Фидальго, 72) – Киньонес, Г. Мартинес (С. Хименес, 63), Альварадо.

Арбитр: Яэль Фалькон Перес (Айрес, Аргентина).

Стадион: «Ацтека» (Мехико, Мексика).

Удары (в створ) – 13 (1) : 11 (5)

Угловые – 5 : 1

Оффсайды – 1 : 0

ЧЕХИЯ - МЕКСИКА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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