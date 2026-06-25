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  4. Чехия – Мексика – 0:3. Похороны шансов на Ацтеке. Видео голов и обзор матча
Чемпионат мира
Чехия
25.06.2026 04:00 – FT 0 : 3
Мексика
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Чемпионат мира
25 июня 2026, 06:44 | Обновлено 25 июня 2026, 06:45
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0

Чехия – Мексика – 0:3. Похороны шансов на Ацтеке. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы А чемпионата мира 2026

25 июня 2026, 06:44 | Обновлено 25 июня 2026, 06:45
323
0
Чехия – Мексика – 0:3. Похороны шансов на Ацтеке. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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25 июня сборные Чехии и Мексики провели матч 3-го тура группы А чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадион Ацтека в Мехико. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу мексиканцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами в составе Мексики отличились Матео Чавес, Хулиан Киньонес и Альваро Фигальдо.

На 78-й минуте наставник Мексики Хавьер Агирре выпустил 40-летнего голкипера Гильермо Очоа, который теперь провел минимум одну игру на четырех мундиалях за карьеру.

Сборная Мексики вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места, набрав 9 очков из 9 возможных. Чехия с 1 баллом покинула чемпионат мира.

ЧМ-2026. Группа А

Третий тур. 25 июня

Чехия – Мексика – 0:3

Голы: Чавес, 55, Киньонес, 61, Фигальдо, 90+4

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Фидальго (Мексика), асcист Роберто Альварадо.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Киньонес (Мексика), асcист Хорхе Санчес.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Чавес (Мексика), асcист Луис Ромо.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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