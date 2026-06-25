Чехия – Мексика – 0:3. Похороны шансов на Ацтеке. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы А чемпионата мира 2026
25 июня сборные Чехии и Мексики провели матч 3-го тура группы А чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на стадион Ацтека в Мехико. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу мексиканцев.
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Голами в составе Мексики отличились Матео Чавес, Хулиан Киньонес и Альваро Фигальдо.
На 78-й минуте наставник Мексики Хавьер Агирре выпустил 40-летнего голкипера Гильермо Очоа, который теперь провел минимум одну игру на четырех мундиалях за карьеру.
Сборная Мексики вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места, набрав 9 очков из 9 возможных. Чехия с 1 баллом покинула чемпионат мира.
ЧМ-2026. Группа А
Третий тур. 25 июня
Чехия – Мексика – 0:3
Голы: Чавес, 55, Киньонес, 61, Фигальдо, 90+4
Видеообзор матча
События матча
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