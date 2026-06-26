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Чехия
25.06.2026 04:00 – FT 0 : 3
Мексика
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Чемпионат мира
26 июня 2026, 02:04 | Обновлено 26 июня 2026, 02:15
98
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АГИРРЕ: «Не умею мечтать. Когда схожу в туалет, мне снятся ужасные сны»

Тренер сборной Мексики – о победе над Чехией и выходе в плей-офф ЧМ

26 июня 2026, 02:04 | Обновлено 26 июня 2026, 02:15
98
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АГИРРЕ: «Не умею мечтать. Когда схожу в туалет, мне снятся ужасные сны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Агирре
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Тренер сборной Мексики Хавьер Агирре прокомментировал матч против Чехии в третьем туре ЧМ-2026, где его команда оформила комфортную победу со счетом 3:0.

Мексиканская команда набрала максимальное количество очков в группе А (9) и вышла в 1/16 финала турнира.

«Я бы сказал так: мы прекрасно осознаем, что в конечном итоге главное – это побеждать. Конечно, было бы идеально играть в красивый футбол и при этом выигрывать, это даже лучше, но на таких турнирах сейчас начинается стадия на выбывание. Вся эта статистика отходит на второй план, как и прошлые достижения, потому что важно лишь то, что будет дальше.

Завтра об этом уже все забудут. Надеюсь, вскоре узнаем нашего соперника – мы отправили своих людей, у нас есть четыре специалиста, которые работают в расположении команд, мы уже изучаем оппонента.

Даже игроки не зацикливаются на этом, они думают только о следующем шаге, и в этом компоненте мы заметно прибавили. Кто-то упоминал, что на трибунах был свист, но что поделать – болельщики требовательны. Однако футболисты быстро приходят в себя, они не теряют концентрацию.

Я уже говорил об эмоциональном балансе: ни аплодисменты, ни свист не должны выбивать их из колеи. Они сосредоточены на своем деле. Сегодня была хорошая игра, и самое главное – люди возвращаются домой довольными.

У нас прекрасное поколение молодых мексиканцев, у них не дрожат колени и мяч не отлетает мяч от ноги. Я в восторге от них. У нас подобрался отличный человеческий коллектив: есть опытные исполнители с несколькими чемпионатами мира за плечами, и есть ребята, которые только дебютируют. Честно говоря, мне это по душе, ведь это новая генерация, наше будущее и хороший фундамент для дальнейших успехов.

Я очень плохо умею мечтать, очень плохо. Когда схожу в туалет перед сном, мне снятся ужасные сны, поэтому я предпочитаю вообще не мечтать. После похода в туалет мне всегда снится что-то неприятное. Так что я просто живу сегодняшним днем. В моем возрасте, пройдя через столько всего, я не привык много думать о каких-то мечтах. Мне комфортнее оставаться собой – что в молодости, что сейчас, на склоне лет. Предпочитаю двигаться шаг за шагом, не спеша, наслаждаясь моментом. Именно этим я сейчас и занимаюсь», – подчеркнул Агирре.

Видеообзор матча:

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Фидальго (Мексика), асcист Роберто Альварадо.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Киньонес (Мексика), асcист Хорхе Санчес.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Чавес (Мексика), асcист Луис Ромо.
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Андрей Витренко Источник
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