В четверг, 25-го июня, состоится поединок 3-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Чехия и Мексика. Матч пройдет в Мехико, на поле стадиона «Ацтека», начало в 22:00.

Команда Мирослава Коубека в критическом положении и может вылететь с чемпионата мира, тогда как хозяева уже выиграли группу досрочно и готовятся к плей-офф. Будут ли в следующем раунде чехи? Большой вопрос, который может обернуться очередным позором для европейского футбола.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Чехия – Мексика, за которой можно следить в украинской версии сайта.