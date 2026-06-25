Чехия – Мексика. Текстовая трансляция. LIVE
Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура чемпионата мира
В четверг, 25-го июня, состоится поединок 3-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Чехия и Мексика. Матч пройдет в Мехико, на поле стадиона «Ацтека», начало в 22:00.
Команда Мирослава Коубека в критическом положении и может вылететь с чемпионата мира, тогда как хозяева уже выиграли группу досрочно и готовятся к плей-офф. Будут ли в следующем раунде чехи? Большой вопрос, который может обернуться очередным позором для европейского футбола.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Чехия – Мексика, за которой можно следить в украинской версии сайта.
04:00
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