Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чехия – Мексика. Текстовая трансляция. LIVE
Чемпионат мира
Чехия
25.06.2026 04:00 – 4 0 : 0
Мексика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
25 июня 2026, 03:57 | Обновлено 25 июня 2026, 04:05
14
1

Чехия – Мексика. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура чемпионата мира

25 июня 2026, 03:57 | Обновлено 25 июня 2026, 04:05
14
1 Comments
Чехия – Мексика. Текстовая трансляция. LIVE
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В четверг, 25-го июня, состоится поединок 3-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Чехия и Мексика. Матч пройдет в Мехико, на поле стадиона «Ацтека», начало в 22:00.

Команда Мирослава Коубека в критическом положении и может вылететь с чемпионата мира, тогда как хозяева уже выиграли группу досрочно и готовятся к плей-офф. Будут ли в следующем раунде чехи? Большой вопрос, который может обернуться очередным позором для европейского футбола.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Чехия – Мексика, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Чехия
25 июня 2026 -
04:00
Мексика
Ничья 4.15 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Чехия – Мексика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сборная Марокко переписала историю африканского футбола на ЧМ
ФОТО. Гол и ассист. Определен лучший игрок матча Марокко – Гаити
сборная Мексики по футболу сборная Чехии по футболу ЧМ-2026 по футболу текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Волейбол | 24 июня 2026, 19:55 53
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций

«Сине-желтые» одержали победу в первом матче второй недели соревнований

Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Футбол | 24 июня 2026, 08:02 4
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику

Николо Скира утверждает, что «Бетис» хочет взять украинца в аренду с правом выкупа

Тренер сборной Колумбии: «Не стоит выделять только Роналду»
Футбол | 25.06.2026, 02:39
Тренер сборной Колумбии: «Не стоит выделять только Роналду»
Тренер сборной Колумбии: «Не стоит выделять только Роналду»
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Футбол | 24.06.2026, 10:23
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
Бокс | 24.06.2026, 19:28
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
Усик может принять сенсационное решение и удивить своих фанатов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
За слов'янську Чехію🇨🇿🇨🇿🇨🇿
Ответить
0
Популярные новости
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 13
Теннис
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
24.06.2026, 07:25 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 119
Футбол
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
23.06.2026, 07:37 6
Бокс
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
23.06.2026, 03:50 11
Футбол
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
24.06.2026, 06:02
Бокс
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
23.06.2026, 07:57 2
Футбол
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем