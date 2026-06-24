Подрез проиграла в полуфинале квалификации Уимблдона-2026
Вероника уступила Марии Тимофеевой в двух сетах
Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 144) завершила выступления на Уимблдоне-2026.
Подрез в полуфинале квалификации проиграла представительнице Узбекистана, первой сеяной Марии Тимофеевой (WTA 92) в двух сетах за 1 час и 35 минут – 4:6, 2:6.
Это была первая очная встреча соперниц.
Вероника во второй раз выступила в отборочном раунде Grand Slam. 18 мая в первом матче квалификации на Ролан Гаррос-2026 Подрез уступила 12-й сеяной Доминике Шальковой.
В финале квалификации Тимофеева сыграет с Хезер Уотсон.
Уимблдон-2026. Трава, квалификация
Мария Тимофеева [1] – Вероника Подрез – 6:4, 6:2
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