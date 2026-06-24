Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Подрез проиграла в полуфинале квалификации Уимблдона-2026
Уимблдон
24 июня 2026, 22:35 | Обновлено 24 июня 2026, 23:00
496
3

Подрез проиграла в полуфинале квалификации Уимблдона-2026

Вероника уступила Марии Тимофеевой в двух сетах

24 июня 2026, 22:35 | Обновлено 24 июня 2026, 23:00
496
3 Comments
Подрез проиграла в полуфинале квалификации Уимблдона-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 144) завершила выступления на Уимблдоне-2026.

Подрез в полуфинале квалификации проиграла представительнице Узбекистана, первой сеяной Марии Тимофеевой (WTA 92) в двух сетах за 1 час и 35 минут – 4:6, 2:6.

Это была первая очная встреча соперниц.

Вероника во второй раз выступила в отборочном раунде Grand Slam. 18 мая в первом матче квалификации на Ролан Гаррос-2026 Подрез уступила 12-й сеяной Доминике Шальковой.

В финале квалификации Тимофеева сыграет с Хезер Уотсон.

Уимблдон-2026. Трава, квалификация

Мария Тимофеева [1] – Вероника Подрез – 6:4, 6:2

По теме:
Вероника Подрез – Мария Тимофеева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Подрез впервые выиграла матч в отборе Grand Slam, стартовав на Уимблдоне
Вероника Подрез – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вероника Подрез Мария Тимофеева Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матвей Пономаренко принял английский вызов
Футбол | 24 июня 2026, 08:43 7
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов

Нападающий принял участие в опросе на английском языке

Калинина не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Истборне
Теннис | 24 июня 2026, 16:13 3
Калинина не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Истборне
Калинина не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Истборне

Ангелина в двух сетах проиграла Маккартни Кесслер во втором раунде соревнований

ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
Футбол | 24.06.2026, 07:14
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Футбол | 24.06.2026, 08:02
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину
Футбол | 24.06.2026, 20:16
Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину
Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
42% першої подачі - це взагалі що ? На траві подача - це вже половина перемоги.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Нічого позитивного тут і не очікував, але ця поразка не затьмарить кайф від наших волейболістів, тому програш Ніки іде на другий план
Ответить
+1
Популярные новости
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
24.06.2026, 07:27 12
Футбол
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
24.06.2026, 09:32 16
Футбол
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
Шахтер решил приобрести украинца из Европы
23.06.2026, 07:57 2
Футбол
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
23.06.2026, 03:50 11
Футбол
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
23.06.2026, 12:15 5
Бокс
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
24.06.2026, 08:57
Бокс
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
24.06.2026, 10:23 7
Футбол
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем