Подрез проиграла в полуфинале квалификации Уимблдона-2026

Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 144) завершила выступления на Уимблдоне-2026.



Подрез в полуфинале квалификации проиграла представительнице Узбекистана, первой сеяной Марии Тимофеевой (WTA 92) в двух сетах за 1 час и 35 минут – 4:6, 2:6.



Это была первая очная встреча соперниц.

Вероника во второй раз выступила в отборочном раунде Grand Slam. 18 мая в первом матче квалификации на Ролан Гаррос-2026 Подрез уступила 12-й сеяной Доминике Шальковой.



В финале квалификации Тимофеева сыграет с Хезер Уотсон.



Уимблдон-2026. Трава, квалификация



Мария Тимофеева [1] – Вероника Подрез – 6:4, 6:2