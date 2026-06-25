Самба под волынку. Бразилия разгромила Шотландию и вышла в плей-офф
Винисиус Жуниор отметился дублем и помог своей сборной выиграть группу
Сборные Шотландии и Бразилии встречались в Майами в третьем туре группового этапа чемпионата мира.
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
ЧМ-2026 по футболу. Группа С. 3 тур
Шотландия – Бразилия – 0:3
Голы: Винисиус, 7, 45+3, Кунья, 60
Предупреждениея: Кристи, 89 – Данило, 62, Фабиньо, 83
Шотландия: Ганн – Паттерсон (Ролстон, 82), Маккенна, Гендри, Робертсон (Тирни, 46) – Доук (Кристи, 82), Маклин, Фергюсон, Мактоминей, Макгинн (Адамс, 90+2) – Шенкленд (Кертис, 90+2)
Бразилия: Алиссон – Данило да Силва, Маркиньос, Габриэл, Дуглас Сантос (Алекс Сандро, 82) – Бруну Гимараеш, Казэмиро (Фабиньо, 66), Пакета (Мартинелли, 66) – Райан (Эндрик, 82), Кунья (Неймар, 76), Винисиус
Арбитр: Сесар Артуро Рамос Паласуэлос (Мексика)
«Хард Рок Стедиум» (Майами, США)
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