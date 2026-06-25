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Шотландия
25.06.2026 01:00 – FT 0 : 3
Бразилия
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25 июня 2026, 03:04 | Обновлено 25 июня 2026, 03:10
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Самба под волынку. Бразилия разгромила Шотландию и вышла в плей-офф

Винисиус Жуниор отметился дублем и помог своей сборной выиграть группу

25 июня 2026, 03:04 | Обновлено 25 июня 2026, 03:10
240
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Самба под волынку. Бразилия разгромила Шотландию и вышла в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Шотландии и Бразилии встречались в Майами в третьем туре группового этапа чемпионата мира.

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

ЧМ-2026 по футболу. Группа С. 3 тур

Шотландия – Бразилия – 0:3

Голы: Винисиус, 7, 45+3, Кунья, 60

Предупреждениея: Кристи, 89 – Данило, 62, Фабиньо, 83

Шотландия: Ганн – Паттерсон (Ролстон, 82), Маккенна, Гендри, Робертсон (Тирни, 46) – Доук (Кристи, 82), Маклин, Фергюсон, Мактоминей, Макгинн (Адамс, 90+2) – Шенкленд (Кертис, 90+2)

Бразилия: Алиссон – Данило да Силва, Маркиньос, Габриэл, Дуглас Сантос (Алекс Сандро, 82) – Бруну Гимараеш, Казэмиро (Фабиньо, 66), Пакета (Мартинелли, 66) – Райан (Эндрик, 82), Кунья (Неймар, 76), Винисиус

Арбитр: Сесар Артуро Рамос Паласуэлос (Мексика)

«Хард Рок Стедиум» (Майами, США)

ШОТЛАНДИЯ - БРАЗИЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Красивий заголовок🙂 Вітання всім справжнім вболівальникам Селесао🇧🇷🇧🇷🇧🇷, хто вболівав вночі🥳🥳
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