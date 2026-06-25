Сборные Шотландии и Бразилии встречались в Майами в третьем туре группового этапа чемпионата мира.

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ЧМ-2026 по футболу. Группа С. 3 тур

Шотландия – Бразилия – 0:3

Голы: Винисиус, 7, 45+3, Кунья, 60

Предупреждениея: Кристи, 89 – Данило, 62, Фабиньо, 83

Шотландия: Ганн – Паттерсон (Ролстон, 82), Маккенна, Гендри, Робертсон (Тирни, 46) – Доук (Кристи, 82), Маклин, Фергюсон, Мактоминей, Макгинн (Адамс, 90+2) – Шенкленд (Кертис, 90+2)

Бразилия: Алиссон – Данило да Силва, Маркиньос, Габриэл, Дуглас Сантос (Алекс Сандро, 82) – Бруну Гимараеш, Казэмиро (Фабиньо, 66), Пакета (Мартинелли, 66) – Райан (Эндрик, 82), Кунья (Неймар, 76), Винисиус

Арбитр: Сесар Артуро Рамос Паласуэлос (Мексика)

«Хард Рок Стедиум» (Майами, США)

ШОТЛАНДИЯ - БРАЗИЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА