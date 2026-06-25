Шотландия – Бразилия – 0:3. Дубль Вини и возвращение Неймара. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы С чемпионата мира 2026
25 июня сборные Шотландии и Бразилии провели матч 3-го тура группы С чемпионата мира 2026.
Команды сыграли на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу селесао.
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Дубль в составе бразильцев оформил зведный Винисиус Жуниор. Еще один мяч забил Матеус Кунья.
На 76-й минуте на поле появился легендарный Неймар, который провел свою первую игру за национальную команду Бразилии с октября 2023 года.
Бразилия выиграла группу С с 7 очками и вышла в плей-офф ЧМ-2026. Шотландия сохраняет шансы попасть в 1/16 финала с третьей позиции (3 очка).
ЧМ-2026. Группа С
Третий тур. 25 июня
Шотландия – Бразилия – 0:3
Гол: Винисиус Жуниор, 7, 45+3, Матеус Кунья, 60
Видеообзор матча
События матча
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