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Шотландия
25.06.2026 01:00 – FT 0 : 3
Бразилия
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Чемпионат мира
25 июня 2026, 04:01 |
289
0

Шотландия – Бразилия – 0:3. Дубль Вини и возвращение Неймара. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы С чемпионата мира 2026

25 июня 2026, 04:01 |
289
0
Шотландия – Бразилия – 0:3. Дубль Вини и возвращение Неймара. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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25 июня сборные Шотландии и Бразилии провели матч 3-го тура группы С чемпионата мира 2026.

Команды сыграли на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу селесао.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в составе бразильцев оформил зведный Винисиус Жуниор. Еще один мяч забил Матеус Кунья.

На 76-й минуте на поле появился легендарный Неймар, который провел свою первую игру за национальную команду Бразилии с октября 2023 года.

Бразилия выиграла группу С с 7 очками и вышла в плей-офф ЧМ-2026. Шотландия сохраняет шансы попасть в 1/16 финала с третьей позиции (3 очка).

ЧМ-2026. Группа С

Третий тур. 25 июня

Шотландия – Бразилия – 0:3

Гол: Винисиус Жуниор, 7, 45+3, Матеус Кунья, 60

Видеообзор матча

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Бразилия), асcист Бруно Гимарайнс.
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Бразилия), асcист Бруно Гимарайнс.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Бразилия), асcист Райан.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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