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Чемпионат мира
24 июня 2026, 10:13 |
124
0

Шотландия – Бразилия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа футбольного ЧМ-2026

24 июня 2026, 10:13 |
124
0
Шотландия – Бразилия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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В четверг, 25 июня, состоится поединок 3 тура чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Шотландии и Бразилии. Игра пройдет в Майами (США) на поле стадиона «Хард Рок Стэдиум», начало – в 01:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шотландия уже продемонстрировала свой характер на турнире, обыграв Гаити (1:0) и уступив Марокко с таким же счётом, оставив впечатление команды, способной бороться с любым соперником. Но то же время шотландцам не хватает реализации, ведь в двух матчах турнира они забили лишь один гол.

Бразилия под руководством Карло Анчелотти после ничьей с Марокко (1:1) уверенно разгромила Гаити со счётом 3:0. Главными героями той встречи стали Матеус Кунья, оформивший дубль, и Винисиус Жуниор, но травмировался Рафинья. Сильной стороной «селесао» остаются контроль мяча, мощный центр поля и высокое индивидуальное мастерство исполнителей.

Шотландцы традиционно делают ставку на организованную оборону, физическую борьбу и быстрые контратаки через своих лидеров Скотта Мактоминея и Джона Макгинна. Бразильцы же постараются доминировать во владении мячом и создавать моменты благодаря техническому превосходству. Дополнительным козырем для команды Анчелотти стало возвращение к тренировкам Неймара.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Шотландия – Бразилия в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шотландия
25 июня 2026 -
01:00
Бразилия
Победа Бразилии 1.37 Сделать ставку Лицензия: Решение ПлейСити № 82-Р от 25.03.2026
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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