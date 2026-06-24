В четверг, 25 июня, состоится поединок 3 тура чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Шотландии и Бразилии. Игра пройдет в Майами (США) на поле стадиона «Хард Рок Стэдиум», начало – в 01:00 по Киеву.

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Шотландия уже продемонстрировала свой характер на турнире, обыграв Гаити (1:0) и уступив Марокко с таким же счётом, оставив впечатление команды, способной бороться с любым соперником. Но то же время шотландцам не хватает реализации, ведь в двух матчах турнира они забили лишь один гол.

Бразилия под руководством Карло Анчелотти после ничьей с Марокко (1:1) уверенно разгромила Гаити со счётом 3:0. Главными героями той встречи стали Матеус Кунья, оформивший дубль, и Винисиус Жуниор, но травмировался Рафинья. Сильной стороной «селесао» остаются контроль мяча, мощный центр поля и высокое индивидуальное мастерство исполнителей.

Шотландцы традиционно делают ставку на организованную оборону, физическую борьбу и быстрые контратаки через своих лидеров Скотта Мактоминея и Джона Макгинна. Бразильцы же постараются доминировать во владении мячом и создавать моменты благодаря техническому превосходству. Дополнительным козырем для команды Анчелотти стало возвращение к тренировкам Неймара.

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