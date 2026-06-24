Калинина не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Истборне
Ангелина в двух сетах проиграла Маккартни Кесслер во втором раунде соревнований
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 70) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.
Во втором раунде украинка в двух сетах проиграла седьмой сеяной Маккартни Кесслер (США, WTA 62) за 1 час и 40 минут.
WTA 250 Истборн. Трава, 1/8 финала
Маккартни Кесслер (США) [7] – Ангелина Калинина (Украина) – 6:4, 6:3
Это было первое очное противостояние соперниц.
Калинина в Истборне успела одержать одну победу, одолев в украинском дерби Дарью Снигур. На следующей неделе Ангелина сыграет на Уимблдоне-2026.
Кесслер в четвертьфинале Истборна поборется со второй сеяной Мэдисон Киз.
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