Калинина не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Истборне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 70) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

Во втором раунде украинка в двух сетах проиграла седьмой сеяной Маккартни Кесслер (США, WTA 62) за 1 час и 40 минут.

WTA 250 Истборн. Трава, 1/8 финала

Маккартни Кесслер (США) [7] – Ангелина Калинина (Украина) – 6:4, 6:3

Это было первое очное противостояние соперниц.

Калинина в Истборне успела одержать одну победу, одолев в украинском дерби Дарью Снигур. На следующей неделе Ангелина сыграет на Уимблдоне-2026.

Кесслер в четвертьфинале Истборна поборется со второй сеяной Мэдисон Киз.