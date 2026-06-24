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WTA
24 июня 2026, 16:13 | Обновлено 24 июня 2026, 16:15
496
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Калинина не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Истборне

Ангелина в двух сетах проиграла Маккартни Кесслер во втором раунде соревнований

24 июня 2026, 16:13 | Обновлено 24 июня 2026, 16:15
496
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Калинина не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA 250 в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 70) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Истборне, Великобритания.

Во втором раунде украинка в двух сетах проиграла седьмой сеяной Маккартни Кесслер (США, WTA 62) за 1 час и 40 минут.

WTA 250 Истборн. Трава, 1/8 финала

Маккартни Кесслер (США) [7] – Ангелина Калинина (Украина) – 6:4, 6:3

Это было первое очное противостояние соперниц.

Калинина в Истборне успела одержать одну победу, одолев в украинском дерби Дарью Снигур. На следующей неделе Ангелина сыграет на Уимблдоне-2026.

Кесслер в четвертьфинале Истборна поборется со второй сеяной Мэдисон Киз.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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