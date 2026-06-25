Праздник атакующего футбола. Сборная Марокко вырвала победу у Гаити

В поединке группы С чемпионата мира встретились сборные Марокко и Гаити. «Атласские львы» набрали четыре очка и в заочной борьбе с Бразилией оспаривали первое место в своем квартете. Команда Гаити после двух поражений досрочно потеряла шансы на то, чтобы покинуть последнюю позицию.

С первых минут стало понятно, что скучно в этом матче не буде. Больше атаковали марокканцы, но «гренадеры», на которых не давил груз ответственности за результат, отвечали своими довольно острыми выпадами. При этом оборона обеих команд не демонстрировала надежную игру, оставляя свободные зоны для соперников.

И столь смелая контригра довольно быстро принесла результат сборной Гаити. После прострела Дюверна Бону неуверенно сыграл на перехвате, что позволило Жозефу переправить мяч в ворота. Тем не менее, в протоколе записали автогол голкиперу. Сайбари мог сразу же сравнять результат, но он из выгодной позиции пробил неудачно.

Марокканцы старались действовать на высоких скоростях, чтобы вскрыть оборону соперников. Хороший шанс не использовал Хакими, который не пробил Пласида.

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Концовка первого тайма подарила голевую феерию. «Атласские львы» таки сравняли счет, буквально затолкав мяч в ворота: на добивании сыграл Хакими. Но «гренадеры» ответили результативно. Красивым голом отметился Исидор, который отправил мяч в дальнюю «девятку». Голевую перестрелку подытожил Сайбари, которому с правого фланга ассистировал Хакими.

Во второй половине встречи гаитяне атаковали мало, и в этом заслуга сборной Марокко. Номинальные хозяева поля владели тотальным территориальным преимуществом, заставляя соперников думать исключительно про оборону. Но несмотря на такой ход событий, опасных моментов у ворот сборной Гаити не возникало. А когда Эль-Ханнус таки пробил в угол ворот, Пласид выручил свою команду.

С течением времени «гренадеры» заметно подустали, и это сказалось на результате. Роковым для Гаити стал навес с углового, после которого Рахими отправил мяч под перекладину. Перевести игру на половину поля соперников гаитяне уже не могли, не было сил. А марокканцы продолжали атаковать и увеличили свое преимущество. Рахими к забитому голу добавил результативную передачу, а точку в матче поставил Яссин.

Сборная Марокко одержала волевую победу и со второго места группы вышла в 1/16 финала.

Чемпионат мира. Группа С. 3-й тур.

Марокко – Гаити – 3:2

Голы: Хакими (39), Сайбари (45+1), Рахими (78) – Бону (10, автогол), Исидор (43)

Предупреждение: Назон (79), Касимир (93)

Марокко: Бону, Хакими, Хальхаль, Риад, Салах-Эддин (Эль-Мурабет, 83), Амрабат, Эль Айнауи (Мазрави, 83), Диас (Унахи, 70), Сайбари (Рахими, 70), Эль-Ханнус, Эль-Кааби (Яссин, 70).

Гаити: Пласид, Дюверн (Аркю, 80), Аде, Делькруа, Эксперьенс, Касимир, Жан-Жак (Симон, 80), Бельгард, Провиденс (Назон, 67), Исидор (Дидсон, 67), Жозеф (Пьерро, 83)

Арбитр: Дэнни Десмонд Маккели (Нидерланды)

Стадион "Atlanta Stadium" (Атланта, США)

МАРОККО – ГАИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА