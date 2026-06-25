25 июня прошел поединок третьего тура группы С на ЧМ-2026, в котором Марокко встретилось с Гаити.

Марокканцы пропустили дважды в первом тайме, но совершили камбэк на арене «Atlanta Stadium» в Атланте (США).

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Во втором тайме сборная Марокко при равном счете дожала соперника и вырвала победу со счетом 4:2.

Яркий матч выдал капитан марокканцев Ашраф Хакими, который забил свой первый мяч на ЧМ и отдал ассист.

Помимо интересной игры в исполнении Гаити, запомнился гол Вильсона Исидора: игрок на 43-й минуте словно из пушки пробил в девятку.

Победа над Гаити принесла марокканцам второе место в группе С (семь очков). В то же время островитяне попрощались с турниром – четвертое место и ноль баллов.

ЧМ-2026. Группа С

Третий тур. 25 июня

Марокко – Гаити – 4:2

Голы: Хакими, 39, Сайбари, 45+1, Рахими, 78, Яссин, 89 – Буну, 10 (автогол), Исидор, 43

Видео голов и обзор матча: