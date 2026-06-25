Марокко – Гаити – 4:2. Камбэк, пушка и автогол. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча третьего тура группы С чемпионата мира 2026
25 июня прошел поединок третьего тура группы С на ЧМ-2026, в котором Марокко встретилось с Гаити.
Марокканцы пропустили дважды в первом тайме, но совершили камбэк на арене «Atlanta Stadium» в Атланте (США).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Во втором тайме сборная Марокко при равном счете дожала соперника и вырвала победу со счетом 4:2.
Яркий матч выдал капитан марокканцев Ашраф Хакими, который забил свой первый мяч на ЧМ и отдал ассист.
Помимо интересной игры в исполнении Гаити, запомнился гол Вильсона Исидора: игрок на 43-й минуте словно из пушки пробил в девятку.
Победа над Гаити принесла марокканцам второе место в группе С (семь очков). В то же время островитяне попрощались с турниром – четвертое место и ноль баллов.
ЧМ-2026. Группа С
Третий тур. 25 июня
Марокко – Гаити – 4:2
Голы: Хакими, 39, Сайбари, 45+1, Рахими, 78, Яссин, 89 – Буну, 10 (автогол), Исидор, 43
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матеус Кунья забил третий гол селесао на 60-й минуте поединка 3-го тура ЧМ-2026
В первую очередь – надежду на лучшее для преданных поклонников «бело-синих»