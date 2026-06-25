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Чемпионат мира
Марокко
25.06.2026 01:00 – FT 4 : 2
Гаити
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Чемпионат мира
25 июня 2026, 04:04 | Обновлено 25 июня 2026, 04:05
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Марокко – Гаити – 4:2. Камбэк, пушка и автогол. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча третьего тура группы С чемпионата мира 2026

25 июня 2026, 04:04 | Обновлено 25 июня 2026, 04:05
310
0
Марокко – Гаити – 4:2. Камбэк, пушка и автогол. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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25 июня прошел поединок третьего тура группы С на ЧМ-2026, в котором Марокко встретилось с Гаити.

Марокканцы пропустили дважды в первом тайме, но совершили камбэк на арене «Atlanta Stadium» в Атланте (США).

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Во втором тайме сборная Марокко при равном счете дожала соперника и вырвала победу со счетом 4:2.

Яркий матч выдал капитан марокканцев Ашраф Хакими, который забил свой первый мяч на ЧМ и отдал ассист.

Помимо интересной игры в исполнении Гаити, запомнился гол Вильсона Исидора: игрок на 43-й минуте словно из пушки пробил в девятку.

Победа над Гаити принесла марокканцам второе место в группе С (семь очков). В то же время островитяне попрощались с турниром – четвертое место и ноль баллов.

ЧМ-2026. Группа С

Третий тур. 25 июня

Марокко – Гаити – 4:2

Голы: Хакими, 39, Сайбари, 45+1, Рахими, 78, Яссин, 89 – Буну, 10 (автогол), Исидор, 43

Видео голов и обзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Джессиме Ясин (Марокко), асcист Суфьян Раими.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Суфьян Раими (Марокко), асcист Шади Риад.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Сайбари (Марокко), асcист Ашраф Хакими.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Вильзон Изидор (Гаити), асcист Жан-Кевин Дюверн.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (Марокко).
10’
ГОЛ ! Автогол забил Яссин Буну (Марокко), асcист Жан-Кевин Дюверн.
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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