Тренер сборной Марокко сделал дерзкое заявление после выхода в плей-офф ЧМ

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уахби высказался о матче против Гаити в рамках третьего тура ЧМ-2026. Его подопечные совершили камбэк и обыграли соперника со счетом 4:2.

В результате марокканская команда финишировала второй в группе С (7 очков) и пробилась в 1/16 финала турнира.

«Я доволен. Мы выиграли этот матч и гарантировали себе выход дальше. Это главное.

Я не буду говорить об отдельных игроках. Вся команда проделала огромную работу. Некоторые футболисты до этого момента не имели много игрового времени, но они проявили себя наилучшим образом, когда в них возникла необходимость.

У нас нет разделения на игроков стартового состава и запасных. Мы имеем целостный коллектив, в котором каждый исполнитель безупречно отрабатывает свою роль, выходя на замену. Голы, которые сегодня забили Рахими и Яссин, служат отличным тому подтверждением.

У нас очень хорошая команда. Наша сила – это коллектив. Мы уважаем всех соперников, но никого не боимся и подходим к каждому матчу с единственной целью – победить.

Мы были готовы к любому развитию событий. Независимо от турнирного положения, наша цель остается неизменной: сохранять сплоченность команды, серьезно анализировать соперников и выкладываться на поле на полную.

Марокко вышло на абсолютно новый уровень, и мы являемся частью этого нового импульса. Нам действительно нужно поверить, что мы способны завоевать титул.

Как нам достичь этой цели? Что ж, опять-таки, как я уже говорил ранее, нам нужна стопроцентная самоотдача. Сегодня у нас есть лучшие составляющие для того, чтобы стать сильнейшей сборной в мире, и мы верим, что можем это сделать. В это верят и игроки, и весь тренерский штаб.

Мы стремились занять первое место в группе, но Гаити было нечего терять, и они продемонстрировали отличную игру на переходных фазах, так что матч выдался для нас непростым.

Это был поединок, в котором мы показали очень хорошую статистику и создали много моментов, и я чрезвычайно доволен всеми игроками. Мы полностью контролировали ход встречи. Но страсть в игре Гаити не стала неожиданностью. Было очевидно, что они будут выкладываться по максимуму и играть более раскованно, поскольку уже потеряли шансы на выход», – сказал тренер.

Видеообзор матча: