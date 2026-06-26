Тренер сборной Гаити: «Новая страница. Мы заслуженно оказались на ЧМ»

Тренер сборной Гаити Себастьен Минье поделился мыслями после поражения его команды в матче третьего тура ЧМ-2026 против Марокко (2:4). Островитяне уступили в третьем матче подряд и покинули турнир.

«Я разочарован с точки зрения результата, мне бы хотелось, чтобы мы забили больше и победили. Однако, несмотря ни на что, у меня не было ощущения, что парни опустили руки. Даже в таких сложных условиях после третьего пропущенного гола я волновался, что мы посыплемся.

Это связано с культурой гаитян. Они просто так легко не сдаются. Поэтому команда стала прекрасным отражением культуры своей страны. Они достойно представили свою родину.

Нам удалось показать, что мы были достойны этой квалификации. Мы заслуженно оказались здесь. Теперь нам нужно кое-что улучшить в своей игре и не ждать следующего шанса еще 52 года.

Это абсолютно новая страница в истории Гаити. Мы были очень близки к тому, чтобы творить историю на этом чемпионате мира, и даже если мы не могли победить, мы хотели покинуть мундиаль с высоко поднятой головой. Думаю, нам это удалось», – заявил Минье.

Видеообзор матча: