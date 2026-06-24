Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Австрии
Киевское Динамо сыграло второй контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Австрии.
Вечером 24 июня Динамо разгромило команду Жилина из Словакии (5:1).
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Формат матча был необычным: два тайма по 45 минут плюс экстратайм 20 минут.
Голы у победителей забили Матвей Пономаренко (дубль), Шола Огундана, Александр Пихаленок, плюс автогол
Динамо проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.
Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция). Киевское Динамо сыграло второй контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Австрии.
🏆 Товарищеский матч
24 июня 2026. Австрия. Guntamatic Arena
18:00. Динамо Киев (Украина) – Жилина (Словакия) – 5:1
Голы: Александр Нариманидзе, 45+1 (автогол), Шола Огундана, 75, Матвей Пономаренко, 95, 105, Александр Пихаленок, 110 (пен) – Франтишек Коша, 105
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 2:0. Шола Огундана, 75 мин
ГОЛ! 3:0. Матвей Пономаренко, 95 мин
ГОЛ! 4:1. Матвей Пономаренко, 105 мин
Видеозапись матча
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