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Товарищеские матчи
Динамо Киев
24.06.2026 18:00 – FT 5 : 1
Жилина
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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 21:27 |
6853
0

Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Австрии

24 июня 2026, 21:27 |
6853
0
Динамо – Жилина – 5:1. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор
ФК Динамо
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Киевское Динамо сыграло второй контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Австрии.

Вечером 24 июня Динамо разгромило команду Жилина из Словакии (5:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Формат матча был необычным: два тайма по 45 минут плюс экстратайм 20 минут.

Голы у победителей забили Матвей Пономаренко (дубль), Шола Огундана, Александр Пихаленок, плюс автогол

Динамо проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.

Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция). Киевское Динамо сыграло второй контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Австрии.

🏆 Товарищеский матч

24 июня 2026. Австрия. Guntamatic Arena

18:00. Динамо Киев (Украина) – Жилина (Словакия) – 5:1

Голы: Александр Нариманидзе, 45+1 (автогол), Шола Огундана, 75, Матвей Пономаренко, 95, 105, Александр Пихаленок, 110 (пен) – Франтишек Коша, 105

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 2:0. Шола Огундана, 75 мин

ГОЛ! 3:0. Матвей Пономаренко, 95 мин

ГОЛ! 4:1. Матвей Пономаренко, 105 мин

Видеозапись матча

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Жилина пенальти автогол Александр Пихаленок Матвей Пономаренко Шола Огундана Кристиан Биловар
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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