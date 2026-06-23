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Товарищеские матчи
Динамо Киев
24.06.2026 18:00 - : -
Жилина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 11:23 | Обновлено 23 июня 2026, 11:28
1460
0

Динамо – Жилина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 июня в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии

23 июня 2026, 11:23 | Обновлено 23 июня 2026, 11:28
1460
0
Динамо – Жилина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

24 июня в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Жилина из Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.

Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

Динамо – Жилина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube

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Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Жилина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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