Динамо – Жилина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 июня в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
24 июня в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Жилина из Словакии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.
Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).
Динамо – Жилина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится киевским Динамо на YouTube
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