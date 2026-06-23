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Товарищеские матчи
Динамо Киев
24.06.2026 18:00 - : -
Жилина
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Товарищеские матчи
23 июня 2026, 22:15 | Обновлено 23 июня 2026, 22:24
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0

Динамо Киев – Жилина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 24 июня в 18:00 по Киеву

23 июня 2026, 22:15 | Обновлено 23 июня 2026, 22:24
112
0
Динамо Киев – Жилина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Динамо Киев
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В среду, 24 июня, состоится товарищеский поединок между «Динамо Киев» и словацкой «Жилиной». По киевскому времени игра стартует в 18:00.

Динамо Киев

Прошлый сезон сложился для киевлян не слишком удачно. По итогам 30 туров Премьер-лиги клубу удалось набрать 57 зачетных пунктов, благодаря которым он занял 4-е место турнирной таблицы, отстав от лидера, «Шахтера», на 15 очков.
Однако в Кубке Украины динамовцы торжествовали – в финале коллектив обыграл перволиговый «Чернигов» со счетом 3:1.

Украинцы неудачно выступили и в еврокубках – за 6 игр основного этапа Лиги конференций «Динамо» удалось набрать только 6 очков. Этого было недостаточно, чтобы попасть в топ-24 общей таблицы – от зоны плей-офф клуб отстал на 1 балл.

Жилина

Сходным образом сезон сложился и для «Жилины». За 32 игры чемпионата Словакии коллектив смог набрать 52 очка, что позволило ему занять 4-е место турнирной таблицы. Расстояние от чемпиона, Слована, было очень серьезным – 16 зачетных пунктов. Однако в национальном кубке «Жилине» удалось удивить – коллектив смог дойти до финала, где со счетом 3:1 обыграл «Кошице».

Из Лиги конференций словаки вылетели еще на стадии квалификации – в четвертьфинале отбора Жилина уступила Ракуву с общим счетом 6:1.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Динамо» было непобедимым в последних 5-х играх сезона.
  • «Жилина» забила 59 голов в предыдущем сезоне чемпионата Словакии – 2-й лучший результат среди команд чемпионской группы.
  • «Динамо» в свою очередь забило 66 голов в предыдущем сезоне УПЛ – 2-й лучший результат среди всех команд.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.9 для "Динамо" и 3.25 для «Жилины». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
24 июня 2026 -
18:00
Жилина
Победа Динамо 1.9 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Динамо Киев Жилина прогнозы прогнозы на футбол товарищеские матчи
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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