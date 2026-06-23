В среду, 24 июня, состоится товарищеский поединок между «Динамо Киев» и словацкой «Жилиной». По киевскому времени игра стартует в 18:00.



Динамо Киев



Прошлый сезон сложился для киевлян не слишком удачно. По итогам 30 туров Премьер-лиги клубу удалось набрать 57 зачетных пунктов, благодаря которым он занял 4-е место турнирной таблицы, отстав от лидера, «Шахтера», на 15 очков.

Однако в Кубке Украины динамовцы торжествовали – в финале коллектив обыграл перволиговый «Чернигов» со счетом 3:1.



Украинцы неудачно выступили и в еврокубках – за 6 игр основного этапа Лиги конференций «Динамо» удалось набрать только 6 очков. Этого было недостаточно, чтобы попасть в топ-24 общей таблицы – от зоны плей-офф клуб отстал на 1 балл.



Жилина



Сходным образом сезон сложился и для «Жилины». За 32 игры чемпионата Словакии коллектив смог набрать 52 очка, что позволило ему занять 4-е место турнирной таблицы. Расстояние от чемпиона, Слована, было очень серьезным – 16 зачетных пунктов. Однако в национальном кубке «Жилине» удалось удивить – коллектив смог дойти до финала, где со счетом 3:1 обыграл «Кошице».



Из Лиги конференций словаки вылетели еще на стадии квалификации – в четвертьфинале отбора Жилина уступила Ракуву с общим счетом 6:1.



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



Интересные факты

«Динамо» было непобедимым в последних 5-х играх сезона.

«Жилина» забила 59 голов в предыдущем сезоне чемпионата Словакии – 2-й лучший результат среди команд чемпионской группы.

«Динамо» в свою очередь забило 66 голов в предыдущем сезоне УПЛ – 2-й лучший результат среди всех команд.

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