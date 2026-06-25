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25 июня 2026, 14:32 | Обновлено 25 июня 2026, 14:40
139
0

КОСТЮК: «У Динамо в игре с Жилиной были ошибки при быстрых переходах»

Наставник киевской команды прокомментировал товарищеский матч в Австрии

25 июня 2026, 14:32 | Обновлено 25 июня 2026, 14:40
139
0
КОСТЮК: «У Динамо в игре с Жилиной были ошибки при быстрых переходах»
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал победу украинской команды в контрольном матче на сборах в Австрии против словацкой «Жилины» (5:1), рассказал о приходе Томаша Кендзеры и функциональном состоянии игроков:

– Вернулись сборники – и уже по-другому игра складывалась: и тактически, и расстояния между линиями, и в обороне надежнее играли. Присоединился к нам Томаш Кендзера. Этот игрок добавит нам качества, уверенности. Рядом с ним наши игроки будут прогрессировать. Увеличилась конкуренция. Сегодня была гораздо более качественная игра. Несмотря на то, что играли по 60 минут, все выдержали это время, хотя игроки находятся в условиях ежедневных нагрузок. Интенсивно провели два тайма, главное – организованно. Организация игры – это то, на чем мы акцентировали внимание перед матчем.

– Оба соперника в спаррингах были боевыми, было много эмоций… Это хорошо для сборов?

– Конечно, когда соперник уровня квалификации Лиги Европы, команда по-другому настраивается, такой соперник вызывает другие эмоции.

– Как вы прокомментируете подписание новых игроков?

– Про Томаша уже говорил – это наш осознанный выбор. Мы с президентом об этом разговаривали. Преимущество в том, что он уже адаптирован, знает игроков, знает команду. Мы общались перед подписанием и пришли к согласию, что он должен быть как правая рука тренера, игрок, который воплощает идеи наставника, общаясь. У нас была проблема с коммуникацией, думаю, что он с этим поможет.

Что касается Мунгенге – конечно, это качественный игрок, он был капитаном юношеской команды «Пари Сен-Жермен», имеет опыт игры в Юношеской лиге УЕФА. Обладает всеми качествами, чтобы создать конкуренцию для Матвея Пономаренко, чтобы у нас были равноценные игроки в нападении.

– По поводу возвращения из аренды Лонвейка – он определился, хочет ли играть в «Динамо»?

– Мы с ним разговаривали, вы, наверное, слышали из его интервью, где он сказал, что тренер ему доверяет и он хочет оправдать это доверие. Сейчас видим в тренировочном процессе, как он работает, как выполняет наши требования. Как и Мунгенге, он будет давать конкуренцию, качество на своей позиции.

– Впереди три спарринга с качественными соперниками. Какие задачи ставите на эти матчи?

– Конечно, нужно совершенствовать нашу игру, ведь в матче с «Жилиной» мы видели ошибки при быстрых переходах – то, на чем акцентируем внимание. Нужно улучшить действия после потерь мяча: как готовимся к этим потерям, как переходим в атаку. Вы видели сегодня, как мы забили второй мяч, сколько раз Редушко вскрывал фланг – это именно тот скоростной футбол, к которому команда стремится.

– Жара, которая сейчас царит в Европе и Украине, не мешает работать?

– Матчи квалификации мы будем играть в такую же жару, поэтому когда есть возможность проводить тренировочные матчи в подобных условиях – это хорошо с точки зрения адаптации организма, привыкания игроков к жаре.

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Динамо Киев товарищеские матчи Жилина учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Томаш Кендзера Игорь Костюк
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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