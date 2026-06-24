Разгромили в трех таймах. Динамо в спарринге обыграло словацкую Жилину

Киевское Динамо сыграло второй контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Австрии.

Вечером 24 июня Динамо разгромило команду Жилина из Словакии (5:1).

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Формат матча был необычным: два тайма по 45 минут плюс экстратайм 20 минут.

Динамо вышло вперед в конце 1-го тайма. Грузинский защитник Александр Нариманидзе срезал мяч в свои ворота на 45+1 мин.

Киевское Динамо удвоило перевес на 75-й минуте. После дальней передачи Кристиана Биловара Шола Огундана забил красивый гол, перебросив мяч через голкипера.

В дополнительном, третьем тайме Матвей Пономаренко оформил дубль, а между его голами соперники забили гол престижа. Точку в матче поставил Александр Пихаленок с пенальти на последней, 110-й минуте.

🏆 Товарищеский матч

24 июня 2026, Австрия

18:00. Динамо Киев (Украина) – Жилина (Словакия) – 5:1

Гол: Александр Нариманидзе, 45+1 (автогол), Шола Огундана, 75, Матвей Пономаренко, 95, 105, Александр Пихаленок, 110 (пен) – Франтишек Коша, 105

Динамо: Нещерет, Гусев, Кендзера, Тиаре, Дубинчак, Лонвейк, Буяльский (кап), Шапаренко, Волошин, Герич, Герреро.

Запас: Суркис, Ольховый, Манько, Коробов, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Огундана, Пихаленок, Рубчинский, Редушко, Пономаренко, Дикий, Торрес.

Видеофрагменты матча

Видеозапись матча