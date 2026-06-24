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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 19:49 | Обновлено 24 июня 2026, 20:06
943
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ВИДЕО. Огундана забил красивый гол, перебросив мяч через голкипера

Киевское Динамо удвоило перевес в товарищеском матче против Жилины

24 июня 2026, 19:49 | Обновлено 24 июня 2026, 20:06
943
1 Comments
ВИДЕО. Огундана забил красивый гол, перебросив мяч через голкипера
ФК Динамо
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Киевское Динамо проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

24 июня в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Жилина из Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевское Динамо удвоило перевес на 75-й минуте (2:0).

После дальней передачи Кристиана Биловара Шола Огундана забил красивый гол, перебросив мяч через голкипера.

ГОЛ! 2:0. Шола Огундана, 75 мин

Видеозапись матча

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Динамо Киев товарищеские матчи Жилина учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Шола Огундана Кристиан Биловар
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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А шола і огундана це два різних футболіста чи один? 
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