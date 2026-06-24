Украина. Премьер лига24 июня 2026, 19:49 | Обновлено 24 июня 2026, 20:06
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ВИДЕО. Огундана забил красивый гол, перебросив мяч через голкипера
Киевское Динамо удвоило перевес в товарищеском матче против Жилины
24 июня 2026, 19:49 | Обновлено 24 июня 2026, 20:06
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Киевское Динамо проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.
24 июня в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Жилина из Словакии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Киевское Динамо удвоило перевес на 75-й минуте (2:0).
После дальней передачи Кристиана Биловара Шола Огундана забил красивый гол, перебросив мяч через голкипера.
ГОЛ! 2:0. Шола Огундана, 75 мин
Видеозапись матча
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А шола і огундана це два різних футболіста чи один?
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