ВИДЕО. Огундана забил красивый гол, перебросив мяч через голкипера

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Киевское Динамо проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

24 июня в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Жилина из Словакии.

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Динамо проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевское Динамо удвоило перевес на 75-й минуте (2:0).

После дальней передачи Кристиана Биловара Шола Огундана забил красивый гол, перебросив мяч через голкипера.

ГОЛ! 2:0. Шола Огундана, 75 мин

Видеозапись матча