Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Жилины

Назван стартовый состав киевского Динамо на товарищеский матч в Австрии.

24 июня в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Жилина из Словакии.

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Столичное Динамо проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.

Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).

Стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Жилины

Динамо: Нещерет, Гусев, Кендзера, Тиаре, Дубинчак, Лонвейк, Буяльский (кап), Шапаренко, Волошин, Герич, Герреро.

Запас: Суркис, Ольховый, Манько, Коробов, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Огундана, Пихаленок, Рубчинский, Редушко, Пономаренко, Дикий, Торрес.

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