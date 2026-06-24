Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Жилины
24 июня в 18:00 пройдет товарищеский матч в Австрии
Назван стартовый состав киевского Динамо на товарищеский матч в Австрии.
24 июня в 18:00 встречаются Динамо Киев и команда Жилина из Словакии.
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Столичное Динамо проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Киевская команда заняла 4-е место в УПЛ и выиграла Кубок Украины.
Динамо в Q1 Лиги Европы сыграет против клуба Университатя Клуж (Румыния), а в случае победы выйдет в Q2 на ПАОК (Греция).
Стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Жилины
Динамо: Нещерет, Гусев, Кендзера, Тиаре, Дубинчак, Лонвейк, Буяльский (кап), Шапаренко, Волошин, Герич, Герреро.
Запас: Суркис, Ольховый, Манько, Коробов, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Огундана, Пихаленок, Рубчинский, Редушко, Пономаренко, Дикий, Торрес.
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