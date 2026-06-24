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  4. Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге из-за травмы
WTA
24 июня 2026, 17:41 | Обновлено 24 июня 2026, 17:57
1226
8

Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге из-за травмы

Элина снялась с соревнований из-за проблем с правым бедром

24 июня 2026, 17:41 | Обновлено 24 июня 2026, 17:57
1226
8 Comments
Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 8) снялась с травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Свитолина снялась с соревнований из-за травмы бедра.

Вчера, 23 июня, Элина стартовала на турнире с победы над нейтральной теннисисткой Людмилой Самсоновой (WTA 42). Во время матча украинка брала медицинский тайм-аут.

Завтра, 25 июня, должен был состоятся четвертьфинальный поединок против представительницы Китая Ван Синьюй, которая во втором круге выбила Лейлу Фернандес.

Следующим турниром для Свитолиной будет Уимблдон-2026.

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 8
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Дуже шкода, але здоров'я це головне, дай Боже відновитися до Вімба!
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+3
Абсолютно грамотне рішення, усі ці недотурніри нікому не потрібні, коли є Вімблдон прямо на носі. Треба до нього готуватися. Еліна й так як на мене зіграла найбільшу кількість матчів на траві до Вімблдону за свою кар'єру. Практики предостатньо, особливо проти травниць різного стилю типу Еали та Самсонової. 
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+1
Сподіваюсь 🤞 травма не значна і до шлему Еліна підійде в кращій формі…
Хоча як би там не було з тим Вімбелдоном головне здоровʼя нашій зіроньці ⭐️ 
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+1
Все правильно сделала, надо к Wimbledon  подготовиться.
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+1
От же ж! Андрєєву винесли, Свьонтек винесли (і знов Наварро зайва вага не завадила). Такий шанс з'явився нарешті взяти титул на траві, і на тобі
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0
Пора Родине Мать вешать уже ракетку на стену. Года берут своё. Пусть негры работают. Деньги в семью несут...
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0
Вчера видно было что Эле было тяжеловато доигрывать.
Если бы не россиянка,я думаю она бы вчера ещё снялась после 2го сета.
Очень и очень жаль
Очень хотелось завтра ее увидеть (
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0
Там на турнірі Святек летить так шо аж впала тільки що 😮 Жалко пульку 
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0
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