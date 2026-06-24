Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге из-за травмы
Элина снялась с соревнований из-за проблем с правым бедром
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 8) снялась с травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
Свитолина снялась с соревнований из-за травмы бедра.
Вчера, 23 июня, Элина стартовала на турнире с победы над нейтральной теннисисткой Людмилой Самсоновой (WTA 42). Во время матча украинка брала медицинский тайм-аут.
Завтра, 25 июня, должен был состоятся четвертьфинальный поединок против представительницы Китая Ван Синьюй, которая во втором круге выбила Лейлу Фернандес.
Следующим турниром для Свитолиной будет Уимблдон-2026.
Unfortunately, Elena Svitolina has been forced to pull out from her quarterfinal match due to a right hip injury. We wish you a speedy recovery and all the best, Elena! 💚#BHO26 pic.twitter.com/fUuwS1x3PD— Bad Homburg Open powered by Solarwatt (@badhomburgopen) June 24, 2026
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Хоча як би там не було з тим Вімбелдоном головне здоровʼя нашій зіроньці ⭐️
Если бы не россиянка,я думаю она бы вчера ещё снялась после 2го сета.
Очень и очень жаль
Очень хотелось завтра ее увидеть (