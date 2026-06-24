Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге из-за травмы

Unfortunately, Elena Svitolina has been forced to pull out from her quarterfinal match due to a right hip injury. We wish you a speedy recovery and all the best, Elena! 💚 #BHO26 pic.twitter.com/fUuwS1x3PD

Вчера, 23 июня, Элина стартовала на турнире с победы над нейтральной теннисисткой Людмилой Самсоновой (WTA 42). Во время матча украинка брала медицинский тайм-аут.

Sport.ua

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