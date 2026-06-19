Шесть мячей от Канады, хет-трик Дэвида, Мексика в плей-офф, каскад жребиев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 18 июня.

1A. Подарок от голкипера. Мексика минимально обыграла Южную Корею

В матче ЧМ-2026 все решил ляп вратаря

1B. Прагматизм не выстоял. Южная Африка вырвала ничью у Чехии

Спаслись в концовке матча ЧМ-2026

2A. Разгром, два удаления, сломанная нога. Канада разгромила Катар

Фестиваль голов и грубой игры в матче ЧМ в Ванкувере

2B. Три джокера и Джака. Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину

Во втором тайме матча ЧМ команды устроили шоу

3. Только Шахтер? Аналитики обновили прогнозный посев в основе еврокубков

Эксперты не видят Динамо, ЛНЗ, Полесье в осенней стадии ЛЕ или ЛК

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Кристиан Киву продлил контракт с Интером

Новое соглашение будет действовать до лета 2028 года

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Английский Ливерпуль подписал игрока сборной Испании

Форвард Виктор Муньос покинул испанский клуб Осасуна

4C. ОФИЦИАЛЬНО. Реал бесплатно подписал футболиста сборной Франции

Мадридский клуб объявил о переходе Ибраимы Конате из Ливерпуля

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Утвержден состав Первой и Второй лиг Украины 2026/27

Это произошло 18 июня на Конференции представителей клубов ПФЛ

5B. ОФИЦИАЛЬНО. В турнир Второй лиги включены четыре клуба-новичка

Брацлав, Авангард Лозовая, Днестр Залещики, Карбон Черкассы

6A. Женская сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора ЧМ-2027

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф квалификации

6B. Жеребьевка женской ЛЧ. Харьков и Систерс узнали соперников в квалификации

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка квалификации женской ЛЧ

7. Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине

Элина в двух сетах переиграла Еву Лис в матче второго раунда на траве

8. Триллер в Таиланде. Украина дала бой Польше в Лиге наций по волейболу

Сине-желтые были близки к тому, чтобы довести матч до тай-брейка

9A. Сборная Украины вошла в первую корзину для жеребьевки отбора ЧМ по футзалу

19 июня в 13:00 пройдет жеребьевка квалификации чемпионата мира 2028

9B. ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий

Футзальная команда Альянс объединилась с клубом in.It в один проект

10A. Турнирная таблица ЧМ-2026. Завершен первый тур: кто в лидерах

Набирает обороты мундиаль в США, Канаде и Мексике

10B. От Возиньи до Месси: акценты 1-го тура мундиаля

О самых ярких моментах стартового тура чемпионата мира 2026