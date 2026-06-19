Подарок от голкипера. Мексика минимально обыграла Южную Корею

Сборная Мексики во втором туре группового этапа чемпионата мира на своем поле сыграла против Южной Кореи. Обе команды подходили к очной встрече после побед в стартовом туре, поэтому матч имел серьезное турнирное значение: победитель гарантировал себе выход в плей-офф.

Первый тайм получился крайне осторожным. Команды не спешили раскрываться, подолгу держали мяч в центре поля или на своей половине и часто прибегали к длинным передачам. Южная Корея и Мексика старались прежде всего не допустить ошибок у собственных ворот, поэтому игра долгое время проходила без настоящей остроты.

В первой половине встречи было много офсайдов, потерь и стерильного владения. Мяч контролировался скорее ради безопасности, чем ради продвижения вперед. Показательная статистика тайма — шесть офсайдов и ни одного углового. Команды редко доходили до штрафной соперника, а когда это все же происходило, защитники действовали внимательно и без лишней паники.

Единственный более-менее опасный момент до перерыва создала Мексика. Киньонес пробивал головой после подачи, однако удар получился практически по центру ворот, и голкипер Южной Кореи без особых проблем справился с этим эпизодом. На перерыв команды ушли при счете 0:0, и по игре казалось, что соперники не хотят рисковать даже одним очком, которое серьезно приближало их к плей-офф.

Однако второй тайм быстро изменил характер встречи. Уже вскоре после возобновления игры Мексика получила неожиданный подарок. На первый взгляд не самая опасная подача в штрафную завершилась грубой ошибкой голкипера Южной Кореи: он не сумел зафиксировать мяч, выпустил его из рук, а Ромо оказался первым на добивании и отправил мяч в пустые ворота.

Этот гол выглядел нелогичным на фоне общей осторожности матча, но именно он заставил Южную Корею раскрываться. Азиатская команда попыталась забрать инициативу и стала чаще переходить на чужую половину поля, однако Мексика грамотно перестроилась на игру по счету. Хозяева компактно оборонялись, перекрывали свободные зоны и не позволяли сопернику разгонять атаки через центр.

Корейцы все чаще упирались в плотную двойную линию обороны, тогда как Мексика получила пространство для контратак. Один из хороших шансов был у Хименеса, но вратарь Южной Кореи на этот раз выручил свою команду. Ближе к концовке хозяева могли окончательно закрывать матч: на 86-й минуте Варгас мощно пробил со средней дистанции в угол, однако корейский голкипер совершил эффектный сейв и оставил свою сборную в игре.

Главная развязка наступила уже в самой концовке. Южная Корея получила отличный шанс сравнять счет, но Ранхель стал настоящим героем эпизода. Голкипер Мексики за несколько секунд дважды спас свою команду после ударов практически с пары метров, не позволив сопернику вырвать ничью.

В итоге Мексика удержала победу со счетом 1:0. Единственный гол стал следствием грубой ошибки вратаря Южной Кореи, но хозяева после этого сыграли максимально прагматично и надежно. Команда набрала шесть очков и гарантированно выходит в плей-офф с первого места в группе.

Южной Корее теперь предстоит решающий матч против Южной Африки, где команда будет бороться за продолжение выступлений на чемпионате мира.

Чемпионат мира. Группа А. 2-й тур.

Мексика – Южная Корея – 1:0

Гол: Ромо, 50.

Предупреждение: Ли Кан Ин, 4, Пэк Сын Хо, 58.

Мексика: Ранхель, Васкес, Гальярдо, Санчес, Ромо (Варгас, 71), Альварес, Лира, Гутьеррес (Пинеда, 71), Альварадо (Рейес, 80), Киньонес (Уэрта, 84), Хименес (Хименес, 80).

Запасные: Асеведо, Чавес Гарсия, Гонсалес, Уэрта Валера, Мартинес, Мора, Рейес, Варгас, Бера, Очоа, Пинеда, Фигиральдо, Хименес, Чавес.

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ли Хан Бом, Ким Мин Джэ, Ли Ки Хюк, Соль Юн Ву (Ян Хюн Джун, 71), Ким Мун Хван (Ом Джи Сон, 71), Хван Ин Бом, Пэк Сын Хо (Чо Хе Сон, 77), Ли Кан Ин, Ли Джэ Сун (Хван Хи Чхан, 57), Сон Хын Мин (О Хён Гю, 57).

Запасные: Бэ Джун Хо, Чо Ви Чже, Ом Джи Сон, Ким Джин Гю, Ким Тэ Хён, О Хён Гю, Пак Джин Соб, Ян Хюн Джун, Кастроп, Ли Дон Гён, Ли Тэ Сок, Сон Бом Гын, Хван Хи Чхан, Чо Хе Сон, Чо Хён.

Стадион: Эстадио Акрон (Мексика)

Арбитр: Густаво Техера (Уругвай)