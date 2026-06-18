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Чемпионат мира
Мексика
19.06.2026 04:00 - : -
Южная Корея
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Чемпионат мира
18 июня 2026, 16:45 |
556
0

Мексика – Южная Корея. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Поединок начнется 19 июня в 04:00 по Киеву

18 июня 2026, 16:45 |
556
0
Мексика – Южная Корея. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
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19 июня на Эстадио Акрон пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Мексики и Южной Кореи.

Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Мексика

Команда после того, как победила летом прошлого года на очередном Золотом Кубке КОНКАКАФ, целенаправленно и активно готовилась к домашнему мундиалю. К и так заоблачной мотивации прибавлялось еще и то, что в Катаре, на прошлом чемпионате, футболисты провалились, не выйдя из группы - требовался реванш.

В контрольных поединках в основном подопечные Хавьера Агирре смотрелись хорошо, много выигрывая, особенно в 2026-м году. Но все равно все ждали официального матча - и, открывая турнир, хозяева оформили очень простую победу над ЮАР, забив по голу в каждом из таймов. Эти гроссмейстерские 2:0 немного испорчены только совершенно не обязательной красной, что была получена в самой концовке Монтесом - теперь играть без капитана и оплота обороны.

Южная Корея

Сборная невероятно стабильна. Да, она никак не может выстрелить на Кубке Азии. Но при этом стабильно проходит квалификации на мундиаль еще с прошлого века. Не было ни малейших проблем с отбором и в этом цикле - в итоге выиграли свою группу с 22 очками после десяти матчей - аж на шесть больше, чем у пришедшей следом Иордании.

Товарищеские поединки не всегда получались, 2026-й начали и вовсе с поражений Кот-д'Ивуару и Австрии. Но на крайнем сборе получилось реабилитироваться победами над Тринидад и Тобаго и Сальвадором. И, главное, в первом туре, пропустив не обязательный гол, корейцы не смутились и в итоге оформили волевую победу. Неожиданно ее героем стал Хван Ин Бом. Опытный полузащитник сравнивал счет сам и ассистировал в моменте, что принес 2:1.

Статистика личных встреч

Всего было уже девять поединков. Четырежды выигрывали мексиканцы при паре поражений в основное время и неудачи в серии пенальти на Золотом Кубке-2002.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в новый успех хозяев, но гости уже показали характер. Ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua: Тотал больше (2) за 1.77 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Мексика
19 июня 2026 -
04:00
Южная Корея
Тотал больше 2 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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