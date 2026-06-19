19 июня был проведен поединок между сборными Мексики и Южной Кореи в рамках второго тура ЧМ-2026.

Состоялась встреча на арене «Эстадио Акрон» в мексиканском городе Сапопан.

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К радости местных болельщиков, победителем из дуэли вышла сборная Мексики – 1:0. Единственный мяч на 50-й минуте забил Луис Ромо.

Проиграла сборная Южной Кореи из-за ошибки вратаря Ким Сын Кю. Голкипер в воздухе задел партнера и выпустил мяч из рук, оставив ворота пустыми.

Ближе всех к эпизоду оказался Луис Ромо, который без раздумий пробил в одно касание и стал автором победы Мексики.

ЧМ-2026. Группа А

Второй тур. 19 июня

Мексика – Южная Корея – 1:0

Гол: Луис Ромо, 50

Видеообзор ожидается...