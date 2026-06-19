Мексика – Южная Корея – 1:0. Курьезная ошибка. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча второго тура группы А чемпионате мира 2026
19 июня был проведен поединок между сборными Мексики и Южной Кореи в рамках второго тура ЧМ-2026.
Состоялась встреча на арене «Эстадио Акрон» в мексиканском городе Сапопан.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
К радости местных болельщиков, победителем из дуэли вышла сборная Мексики – 1:0. Единственный мяч на 50-й минуте забил Луис Ромо.
Проиграла сборная Южной Кореи из-за ошибки вратаря Ким Сын Кю. Голкипер в воздухе задел партнера и выпустил мяч из рук, оставив ворота пустыми.
Ближе всех к эпизоду оказался Луис Ромо, который без раздумий пробил в одно касание и стал автором победы Мексики.
ЧМ-2026. Группа А
Второй тур. 19 июня
Мексика – Южная Корея – 1:0
Гол: Луис Ромо, 50
Видеообзор ожидается...
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем будет болеть за Португалию и Бразилию
Украинский футболист провел время со своей девушкой