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Мексика
19.06.2026 04:00 – FT 1 : 0
Южная Корея
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Чемпионат мира
19 июня 2026, 06:06 |
1414
0

Мексика – Южная Корея – 1:0. Курьезная ошибка. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча второго тура группы А чемпионате мира 2026

19 июня 2026, 06:06 |
1414
0
Мексика – Южная Корея – 1:0. Курьезная ошибка. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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19 июня был проведен поединок между сборными Мексики и Южной Кореи в рамках второго тура ЧМ-2026.

Состоялась встреча на арене «Эстадио Акрон» в мексиканском городе Сапопан.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

К радости местных болельщиков, победителем из дуэли вышла сборная Мексики – 1:0. Единственный мяч на 50-й минуте забил Луис Ромо.

Проиграла сборная Южной Кореи из-за ошибки вратаря Ким Сын Кю. Голкипер в воздухе задел партнера и выпустил мяч из рук, оставив ворота пустыми.

Ближе всех к эпизоду оказался Луис Ромо, который без раздумий пробил в одно касание и стал автором победы Мексики.

ЧМ-2026. Группа А

Второй тур. 19 июня

Мексика – Южная Корея – 1:0

Гол: Луис Ромо, 50

Видеообзор ожидается...

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Ромо (Мексика).
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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