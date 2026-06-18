В пятницу, 19 июня, сборная Мексики сыграет против Южной Кореи в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Начало встречи – в 04:00 по Киеву.

Команды подходят к очному противостоянию в отличном настроении. Мексика стартовала с уверенной победы над ЮАР со счетом 2:0, а Южная Корея в ярком матче обыграла Чехию – 2:1. Теперь нас ждет встреча лидеров группы.

Мексиканцы будут рассчитывать на контроль мяча, давление и поддержку трибун, тогда как корейская команда наверняка попробует ответить скоростью, интенсивностью и резкими переходами в атаку. Матч обещает быть горячим: обе сборные уже показали, что приехали на турнир не просто участвовать.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Мексика – Южная Корея, за которой можно будет следить на украинской версии сайта.