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Мексика
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Чемпионат мира
18 июня 2026, 16:52 | Обновлено 18 июня 2026, 16:53
27
0

Мексика – Южная Корея. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа футбольного ЧМ-2026

18 июня 2026, 16:52 | Обновлено 18 июня 2026, 16:53
27
0
Мексика – Южная Корея. Текстовая трансляция матча
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В пятницу, 19 июня, сборная Мексики сыграет против Южной Кореи в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира. Начало встречи – в 04:00 по Киеву.

Команды подходят к очному противостоянию в отличном настроении. Мексика стартовала с уверенной победы над ЮАР со счетом 2:0, а Южная Корея в ярком матче обыграла Чехию – 2:1. Теперь нас ждет встреча лидеров группы.

Мексиканцы будут рассчитывать на контроль мяча, давление и поддержку трибун, тогда как корейская команда наверняка попробует ответить скоростью, интенсивностью и резкими переходами в атаку. Матч обещает быть горячим: обе сборные уже показали, что приехали на турнир не просто участвовать.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Мексика – Южная Корея, за которой можно будет следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Мексика
19 июня 2026 -
04:00
Южная Корея
Ничья 3.30 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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