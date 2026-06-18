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WTA
18 июня 2026, 14:51 | Обновлено 18 июня 2026, 15:42
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Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине

Элина в двух сетах переиграла Еву Лис в матче второго раунда травяного пятисотника

18 июня 2026, 14:51 | Обновлено 18 июня 2026, 15:42
2351
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Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) пробилась в четвертьфинал травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла Еву Лис (Германия, WTA 80) за 1 час и 10 минут.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [6] – Ева Лис (Германия) – 6:3, 6:2

Это было второе очное противостояние соперниц. В середине апреля Элина переиграла Еву во втором круге пятисотника в Штутгарте.

Свитолина стартовала в Берлине с победы над Анной Калинской. Ее следующей соперницей будет либо Александра Эала, либо Елена Рыбакина.

Элина прошла в 90-й четвертьфинал на уровне Тура, шестой на траве и восьмой в сезоне.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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З січня місяця , з першої гри в Австралії  , Еліна показала , що цей сезон у неї буде найкращий за всю кар'єру. Гра її вражає стабільністю , от тільки ще б додати везіння. З черговою перемогою! Хто там  наступна ? Риба ? Легко !
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+5
Перша перемога Еліни Світоліної в статусі амбасадорки знаменитого ФК Харків з Першої Столиці
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0
Харьковчанка с харьковским характером! Берлин наш!
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-1
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