Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) пробилась в четвертьфинал травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла Еву Лис (Германия, WTA 80) за 1 час и 10 минут.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) [6] – Ева Лис (Германия) – 6:3, 6:2

Это было второе очное противостояние соперниц. В середине апреля Элина переиграла Еву во втором круге пятисотника в Штутгарте.

Свитолина стартовала в Берлине с победы над Анной Калинской. Ее следующей соперницей будет либо Александра Эала, либо Елена Рыбакина.

Элина прошла в 90-й четвертьфинал на уровне Тура, шестой на траве и восьмой в сезоне.

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