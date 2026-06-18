Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине
Элина в двух сетах переиграла Еву Лис в матче второго раунда травяного пятисотника
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) пробилась в четвертьфинал травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.
Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла Еву Лис (Германия, WTA 80) за 1 час и 10 минут.
WTA 500 Берлин. Трава, 1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) [6] – Ева Лис (Германия) – 6:3, 6:2
Это было второе очное противостояние соперниц. В середине апреля Элина переиграла Еву во втором круге пятисотника в Штутгарте.
Свитолина стартовала в Берлине с победы над Анной Калинской. Ее следующей соперницей будет либо Александра Эала, либо Елена Рыбакина.
Элина прошла в 90-й четвертьфинал на уровне Тура, шестой на траве и восьмой в сезоне.
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Mission accomplished 🔥@ElinaSvitolina soars into the quarterfinals are defeating Lys in straight sets 6-3, 6-2.#BTO26 pic.twitter.com/pPzvT0ML2M— wta (@WTA) June 18, 2026
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