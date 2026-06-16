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  4. Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
WTA
16 июня 2026, 17:33 | Обновлено 16 июня 2026, 17:47
1625
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Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться

Элина разобралась с Калинской – россиянка не доиграла матч из-за плохого самочувствия

16 июня 2026, 17:33 | Обновлено 16 июня 2026, 17:47
1625
9 Comments
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 8) вышла в 1/8 финала травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

В первом раунде украинка сыграла против «нейтральной» Анны Калинской (WTA 20), которая не смогла доиграть матч.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [6] – Анна Калинская – 6:1, 4:1, RET., Калинская

Калинская отказалась продолжать поединок из-за плохого самочувствия.

Элина взяла реванш у Анны за поражение в 1/8 финала тысячника в Дохе в этом году. Всего у Свитолиной теперь четыре победы над Калинской за карьеру.

Во втором круге пятисотника в столице Германии Элина встретится с Евой Лис (Германия, WTA 80), которая получила wild card и в первом раунде выбила Магдалену Френх (Польша, WTA 45).

В апреле 2026 года Свитолина переиграла Лис в 1/8 финала грунтовых соревнований WTA 500 в Штутгарте.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Молодчинка Еля, пройшлася катком по кацапці, змусивши її знятися!!!
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+6
Класна гра!Чудова перемога!Так тримати!Еліна наше все!
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+3
У Еліни на траві все добре , хоча на траві вони завжди виглядала чудово. Удачі тобі , наша зіронька !
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+2
Сьогодні наш день, Фірман, Беліньска, Даяна, Еліна.
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+1
Я навіть не встиг на десерт. Чого "Друга подача" знялася "через погане самопочуття" - злякалася, що тепер Новачком травануть?
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