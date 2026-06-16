Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 8) вышла в 1/8 финала травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

В первом раунде украинка сыграла против «нейтральной» Анны Калинской (WTA 20), которая не смогла доиграть матч.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [6] – Анна Калинская – 6:1, 4:1, RET., Калинская

Калинская отказалась продолжать поединок из-за плохого самочувствия.

Элина взяла реванш у Анны за поражение в 1/8 финала тысячника в Дохе в этом году. Всего у Свитолиной теперь четыре победы над Калинской за карьеру.

Во втором круге пятисотника в столице Германии Элина встретится с Евой Лис (Германия, WTA 80), которая получила wild card и в первом раунде выбила Магдалену Френх (Польша, WTA 45).

В апреле 2026 года Свитолина переиграла Лис в 1/8 финала грунтовых соревнований WTA 500 в Штутгарте.