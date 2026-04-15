Свитолина вышла в четвертьфинал пятисотника в Штутгарте, разгромив Еву Лис
Элина убедительно стартовала на престижном турнире WTA 500 в Германии
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.
Во втором раунде украинка в двух сетах разгромила уроженку Киева Еву Лис (Германия, WTA 78) за 55 минут.
WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении, 1/8 финала
Ева Лис (Германия) – Элина Свитолина (Украина) [4] – 1:6, 0:6
Элина провела первое очное противостояние против Лис.
Следующей соперницей Элины будет победительница поединка Екатерина Александрова (WTA 13) – Линда Носкова (Чехия, WTA 14).
Свитолина в третий раз в карьере выступает на кортах Штутгарта и в третий раз вышла в четвертьфинал. Ее лучшим результатом остается стадия 1/2 финала в 2021 году (поражение Эшли Барти).
Свитолина проведет пятый четвертьфинал в 2026 году и поборется за пятый полуфинал.
Еліна, в свою чергу, спокійно, особливо не напружуючись, на класі
здобула легку перемогу. Своєю грою компенсувала жахливий вибір спідниці
на матч))