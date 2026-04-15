Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Свитолина вышла в четвертьфинал пятисотника в Штутгарте, разгромив Еву Лис
15 апреля 2026, 23:36 | Обновлено 16 апреля 2026, 00:10
Свитолина вышла в четвертьфинал пятисотника в Штутгарте, разгромив Еву Лис

Элина убедительно стартовала на престижном турнире WTA 500 в Германии

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.

Во втором раунде украинка в двух сетах разгромила уроженку Киева Еву Лис (Германия, WTA 78) за 55 минут.

WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении, 1/8 финала

Ева Лис (Германия) – Элина Свитолина (Украина) [4] – 1:6, 0:6

Элина провела первое очное противостояние против Лис.

Следующей соперницей Элины будет победительница поединка Екатерина Александрова (WTA 13) – Линда Носкова (Чехия, WTA 14).

Свитолина в третий раз в карьере выступает на кортах Штутгарта и в третий раз вышла в четвертьфинал. Ее лучшим результатом остается стадия 1/2 финала в 2021 году (поражение Эшли Барти).

Свитолина проведет пятый четвертьфинал в 2026 году и поборется за пятый полуфинал.

Видеообзор матча

По теме:
Элина Свитолина – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
79-я ракетка сенсационно выбила Паолини на турнире WTA 500 в Штутгарте
Суперкамбек. Определена первая соперница Свитолиной на WTA 500 в Штутгарте
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разгромный камбек. Костюк не без проблем вышла в 1/4 финала WTA 250 в Руане
Теннис | 15 апреля 2026, 22:02 10
Разгромный камбек. Костюк не без проблем вышла в 1/4 финала WTA 250 в Руане
Разгромный камбек. Костюк не без проблем вышла в 1/4 финала WTA 250 в Руане

Марта в трех сетах переиграла Кэти Макнелли на соревнованиях во Франции

Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Футбол | 15 апреля 2026, 09:56 11
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины

Мальдера может вернуться в главную команду страны

«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
Другие виды | 15.04.2026, 05:25
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
АЛЬКАРАС: «Травма оказалась более серьезная, чем мы все ожидали»
Теннис | 15.04.2026, 22:39
АЛЬКАРАС: «Травма оказалась более серьезная, чем мы все ожидали»
АЛЬКАРАС: «Травма оказалась более серьезная, чем мы все ожидали»
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Футбол | 15.04.2026, 08:11
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Єва сьогодні зовсім не вразила. Дивно, як вона з такою грою пройшла бідосю.
Еліна, в свою чергу, спокійно, особливо не напружуючись, на класі
здобула легку перемогу. Своєю грою компенсувала жахливий вибір спідниці
на матч))
Непогане тренування перед...дай Бог Ліндою!
Популярные новости
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
14.04.2026, 09:37 4
Футбол
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
15.04.2026, 03:02 8
Футбол
Поражение Музычук. Определен победитель Турнира претендентов среди мужчин
Поражение Музычук. Определен победитель Турнира претендентов среди мужчин
14.04.2026, 20:17 1
Другие виды
Платежка за свет из Нигерии. Металлист 1925 уничтожил Верес в Ровно
Платежка за свет из Нигерии. Металлист 1925 уничтожил Верес в Ровно
15.04.2026, 19:33 52
Футбол
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
14.04.2026, 06:12 16
Футбол
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
14.04.2026, 21:44
Другие виды
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
15.04.2026, 05:02 6
Футбол
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
14.04.2026, 08:16 9
Футбол
