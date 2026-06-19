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Чемпионат мира
Канада
19.06.2026 01:00 – FT 6 : 0
Катар
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Чемпионат мира
19 июня 2026, 03:04 | Обновлено 19 июня 2026, 04:06
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Разгром, два удаления, сломанная нога. Канада разгромила Катар

Фестиваль голов и грубой игры в Ванкувере

19 июня 2026, 03:04 | Обновлено 19 июня 2026, 04:06
700
5 Comments
Разгром, два удаления, сломанная нога. Канада разгромила Катар
Getty Images/Global Images Ukraine
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Первый тур во второй группе на чемпионате мира-2026 не прояснил турнирную картину, ведь все команды сыграли между собой вничью с одинаковым счётом — 1:1, поэтому вопрос определения сильнейшей из них отложился ещё на неделю. За несколько минут до начала матча в Ванкувере между Канадой и Катаром Швейцария одержала победу над Боснией и Герцеговиной, благодаря чему сумела занять первое место в группе и вызвала соперников на ответный матч.

И здесь уже хозяевам турнира действительно понадобилась та фантастическая аура их любимой арены для домашних матчей, где каждому из соперников команды Джесси Марша играть непросто. А когда речь идет о таком малоопытном в контексте крупных турниров коллективе, как у Хулена Лопетеги, то «бордовым» пришлось пройти через очень тяжелое испытание. В итоге они его провалили.

Уже с первых минут было понятно, что Канада стремится действовать быстро в атаке и полностью захватить контроль над игрой. Без быстрого, или по крайней мере относительно быстрого гола в таких условиях не обойтись. С этой задачей команда Марша справилась уже на 16-й минуте, когда вратарь катарцев неудачно парировал перед собой удар Дэвида в центре штрафной, а Ларин оказался первым на добивании.

Начало было положено, и поскольку «кленовые листья» практически не выходили из чужой половины поля, дальнейший ход событий также складывался исключительно в их пользу. На 29-й минуте у Дэвида снова появилась возможность пробить с лету в чужой штрафной, но на этот раз с правого фланга, и мяч залетел под ближнюю штангу. А чуть позже Катар фактически похоронил свои шансы на спасение фолом Аль-Амина на границе штрафной против Бьюкенена, который сначала был расценен как повод для пенальти, но впоследствии был назначен штрафной, однако с прямой красной карточкой для защитника.

Еще до перерыва катарцы пропустили третий гол, когда Дэвид добил отскок от вратаря, который до этого справился с ударом головой от Ларина. Рассчитывать на что-то команде Лопетеги в этой игре уже не имело особого смысла, да и Марш после перерыва уже начал проводить ротацию, так что в целом всех всё устраивало.

Но Катар пошел дальше. На 52-й минуте Модибо отбирал мяч сзади у Коне на правом фланге обороны, но ударил соперника по ноге так, что сломал ее. Это стало очевидным поводом для еще одного удаления в составе сборной с Ближнего Востока, так что дальше началась просто избиение. С красивым ударом со штрафного от Салиба под правую штангу на 64-й минуте, автоголом Аль-Маннаи при попытке заблокировать удар в падении от Шаффельбурга, а также с финальной точкой от Дэвида, который теперь, как и Месси, имеет хет-трик на этом турнире.

Заключительный матч группового этапа Канада проведет против Швейцарии, а Катар встретится с Боснией и Герцеговиной.

Чемпионат мира. Группа B. 2-й тур.

Канада – Катар – 6:0

Голы: Ларин, 16, Дж. Девід, 29, 45+3, 90+2, Н. Салиба, 64, Аль-Маннайи, 75 (авт.)

Предупреждение: Корнелиус, 9 – Фатхи, 62

Удаление: Аль-Амин, 33 (грубый фол), Мадибо, 54 (грубый фол)

Канада: Крепо – Ларея, Корнелиус (Бомбито, 46), Де Фужероль (Шаффельбург, 71), Джонстон – Ахмед (Олувасеи, 71), Коне (Н. Салиба, 58), Эуштакиу, Бьюкенен (Сигур, 84) – Ларин, Дж. Давид.

Катар: Абунада – Аль-Амин, Хухи, Мигел, Аль-Уи – Лайе, Мадибо, Габер (Аль-Маннаи, 46) – Афиф (Аль-Хуссейн, 59), Абдурисаг (Аль-Брейк, 40), Эдмилсон (Фатхи, 46, Мендес, 87).

Арбитр: Кристиан Марсело Гарай Рейес (Макуль, Чили).

Стадион: «БиСи Плейс» (Ванкувер, Канада).

Удары (в створ) – 30 (10) : 2 (0)
Угловые – 18 : 1
Оффсайды – 1 : 0

КАНАДА - КАТАР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Єдине, що трохи змазало святкові відчуття - травма Ісмаеля Коне, якому ми всі бажаємо якнайшвидшого одужання🙌🙌🙌
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+1
Ну, друзі, не дарма вболівали серед ночі🌃 і стали свідками історичної першої перемоги Хокейної Канади❤️🇨🇦 з Хокейним рахунком на Футбольному ЧС!🌎🤩🤩🥳
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0
взагалі не пойняв оці +9 доданого вкінці. навіщо? щоб ще когось поламали? що ті 9хв змінять блін? суддя додік, 3 хв за водопій додав би і все. а можна було і просто свиснути, до сраки той протокол, нема ж ніякої різниці вже буде 5:0 чи 6:0
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