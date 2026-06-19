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Чемпионат мира
Канада
19.06.2026 01:00 – FT 6 : 0
Катар
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Чемпионат мира
19 июня 2026, 03:12 | Обновлено 19 июня 2026, 04:09
289
0

Канада – Катар – 6:0. История, ужасная травма, хет-трик Дэвида. Видео голов

Смотрите видеообзор матча второго тура группы В чемпионате мира 2026

19 июня 2026, 03:12 | Обновлено 19 июня 2026, 04:09
289
0
Канада – Катар – 6:0. История, ужасная травма, хет-трик Дэвида. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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19 июня состоялся поединок между сборными Канады и Катара во втором туре группы В на ЧМ-2026.

Прошел матч мундиаля на стадионе «Би-Си Плэйс» в городе Ванкувер (Канада).

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Сборная Канады впервые в своей истории одержала победу на ЧМ, уничтожив соперника со счетом 6:0.

На результат матча повлияли удаления двух игроков Катара: первая красная карточка на 33-й минуте, вторая – на 53-й минуте.

Именно с момента второй красной карточки стадион затих, так как защитник Катара Ассим Мадибо сломал ногу канадцу Исмаэлю Коне.

Героем поединка стал форвард «Ювентуса» Джонатан Дэвид, который оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром Канады на мундиалях.

После второго тура сборная Канады возглавила группу В, имея в активе 4 балла. Второе место за Швейцарией (4 балла), Босния и Герцеговина – третья (1 балл), Катар – четвертый (1 балл).

ЧМ-2026. Группа В

Второй тур. 19 июня

Канада – Катар – 6:0

Голы: Ларин, 16, Дэвид, 29, 45+3, 90+2, Салиба, 64, Аль-Маннаи, 75 (автогол)

Удаления: Аль-Амин, 33, Мадибо, 53

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Канада), асcист Натан Салиба.
75’
ГОЛ ! Автогол забил Мохамед Аль-Манаи (Катар).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Салиба (Канада).
51’
Ассим Модибо (Катар) получает красную карточку.
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Канада).
33’
Хомам Ахмед (Катар) получает красную карточку.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Канада).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Канада).
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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