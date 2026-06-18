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Чемпионат мира
18 июня 2026, 16:28 | Обновлено 18 июня 2026, 16:57
673
0

Канада – Катар. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Встреча начнется 19 июня в 02:00 по Киеву

18 июня 2026, 16:28 | Обновлено 18 июня 2026, 16:57
673
0
Канада – Катар. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
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19 июня на Би Си Плейс пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Канады и Катара.

Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Канада

Команда в последнее время получила наконец-то полноценных звезд во главе с Дэвидом. В итоге она смогла пробиться на предыдущий чемпионат мира. Правда, уже в Катаре мало что показала, снова проиграв все поединки. А нынешняя форма вызывала вопросы, ведь было не совсем понятно, что ждать от футболистов, что целый год, после прошлогоднего Золотого Кубка (на котором еще и вылетели в первом раунде плей-офф), играли сугубо товарищеские поединки. Пусть даже они получались неплохо - перед домашним мундиалем не проигрывали восемь раз кряду.

Серию получилось продлить уже на турнире. Хотя начинался он с того, что еще в середине первого тайма пропустили - после стандарта в исполнении Боснии. К чести подопечных Марша, они упорно штурмовали ворота соперников, в итоге сумев сровнять счет - Ларин сработал как джокер, выйдя на замену и реализовав свой шанс.

Катар

Сборная тоже играла на предыдущем мундиале, но с важной разницей - тогда она была принимающей стороной. Это не помогло: проиграли все поединки на том турнире. Но все же прогресс был - тут и победа на кубке Азии, и, наконец-то, успешное прохождение квалификации на нынешний мундиаль. Пусть даже в основном раунде был только четвертый результат - потом оказались лучшими в дополительной тройке, с ОАЭ и Оманом.

Ну, а в стартовом туре подопечные Лопетеги ухитрились взять первое очко. Во-первых, там Абунада был хорош в воротах, пропустив только однажды, и то с пенальти. Во-вторых, Швейцарию наказали за прагматичное намерение сыграть в 1:0, забив довольно случайный ответный гол не без рикошета на 90+ минуте. Как и соперник, взяли первое очко на таких турнирах!

Статистика личных встреч

В 2022-м году сборные сыграли единственный товарищеский поединок, в котором оформили победу 2:0 канадцы.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что история повторится. Ставим на победу хозяев чемпионата с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,87).

Прогноз Sport.ua: Фора Канады (-1.5) за 1.87 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Канада
19 июня 2026 -
01:00
Катар
Фора Канады (-1.5) 1.87 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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