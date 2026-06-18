Канада – Катар. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура чемпионата мира
В пятницу, 19-го июня, состоится поединок 2-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Канада и Катар. Матч пройдет в Ванкувере, на поле стадиона «БиСи Плейс», начало в 01:00.
После стартового тура в группе B был зафиксирован паритет, как и перед стартом турнира. При этом хозяева точно не довольны, так как были вынужденны отыгрываться по ходу игры против Боснии и Герцеговины, а вот Катар, наоборот, остался доволен спасением в конце матча против Швейцарии. Кому придется спасаться на этот раз?
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Канада – Катар, за которой можно следить в украинской версии сайта.
Прогноз Sport.ua: Фора Канады (-1.5) за 1.87 по линии БК betking.
01:00
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