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Чемпионат мира
19 июня 2026, 02:24 | Обновлено 19 июня 2026, 04:09
1130
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ФОТО. 18+. Жуткая травма игрока Канады на ЧМ-2026: перелом ноги

Исмаэля Коне покинул поле на носилках

19 июня 2026, 02:24 | Обновлено 19 июня 2026, 04:09
1130
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ФОТО. 18+. Жуткая травма игрока Канады на ЧМ-2026: перелом ноги
Getty Images/Global Images Ukraine
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Полузащитник «Сассуоло» и сборной Канады Исмаэль Коне получил ужасную травму в матче против Катара на ЧМ-2026.

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Жесткий отбор от защитника Ассима Мадибо привел к моменту, который напугал всех участников матча.

Коне оказался на газоне с переломом ноги. Находясь в шоковом состоянии, полузащитник не произнес ни слова, лишь с открытым ртом смотрел на травмированную конечность.

Пока Исмаэлю оказывали медицинскую помощь, игроки сборной Канады набросились на футболистов из Катара.

Коне покинул поле на носилках, а Мадибо получил красную карточку за свой подкат – сборная Катара продолжила матч вдевятером.

ФОТО. 18+. Жуткая травма игрока Канады на ЧМ-2026: перелом ноги

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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жесть, поламали чувака! просто бляха жесть
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