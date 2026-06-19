ФОТО. 18+. Жуткая травма игрока Канады на ЧМ-2026: перелом ноги
Исмаэля Коне покинул поле на носилках
Полузащитник «Сассуоло» и сборной Канады Исмаэль Коне получил ужасную травму в матче против Катара на ЧМ-2026.
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Жесткий отбор от защитника Ассима Мадибо привел к моменту, который напугал всех участников матча.
Коне оказался на газоне с переломом ноги. Находясь в шоковом состоянии, полузащитник не произнес ни слова, лишь с открытым ртом смотрел на травмированную конечность.
Пока Исмаэлю оказывали медицинскую помощь, игроки сборной Канады набросились на футболистов из Катара.
Коне покинул поле на носилках, а Мадибо получил красную карточку за свой подкат – сборная Катара продолжила матч вдевятером.
ФОТО. 18+. Жуткая травма игрока Канады на ЧМ-2026: перелом ноги
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