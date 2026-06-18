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Лига чемпионов
18 июня 2026, 16:35 | Обновлено 18 июня 2026, 17:14
357
0

Жеребьевка женской ЛЧ. Харьков и Систерс узнали соперников в квалификации

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка квалификации женской ЛЧ

18 июня 2026, 16:35 | Обновлено 18 июня 2026, 17:14
357
0
Жеребьевка женской ЛЧ. Харьков и Систерс узнали соперников в квалификации
УЕФА
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18 июня в 16:00 в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка квалификации Q1 и Q2 женской Лиги чемпионов УЕФА 2026/27.

Два украинских клуба узнали первых соперников в отборе к групповому этапу.

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Обе команды – Харьков и Систерс Одесса – начнут свой путь со второго квалификационного раунда (Q2). Харьков (бывший Металлист 1925) как чемпион Украины выступит в квалификации Q2 по Пути чемпионов. Одесский клуб Систерс (второе место в ЧУ) стартует во втором квалификационном раунде по Пути представителей лиг.

Жеребьевкой образованы такие пары и мини-турниры раунда Q2

Раунд Q2 квалификации. Путь чемпионов. Мини-турнир 5

  • Полуфинал SF1: Харьков (Украина) – Фенербахче (Турция)
  • Полуфинал SF2: Левен (Бельгия) – ТСЦ Бачка-Топола (Сербия)
  • Финал: победитель SF1 – победитель SF2

Раунд Q2 квалификации. Путь представителей лиг. Мини-турнир 4

  • Полуфинал SF1: Спортинг (Португалия) – Систерс Одесса (Украина)
  • Полуфинал SF2: Санкт-Пельтен (Австрия) – Янг Бойз (Швейцария)
  • Финал: победитель SF1 – победитель SF2

Матчи первого раунда отбора (Q1) пройдут 22 и 25 июля. Полуфиналы и финалы второго раунда (Q2) квалификации женской Лиги чемпионов запланированы на 5 и 8 августа. Только победители мини-турниров четырех команд продолжат борьбу в Q3, третьем раунде (26 августа и 2 сентября) за выход в основной этап.

Во второй раз Украина будет представлена тремя командами в женских еврокубках. Колос из Ковалевки снова сыграет в квалификации второго еврокубка – Кубка Европы, аналогичного мужской Лиге Европы.

Лига чемпионов по футболу среди женщин

Жеребьевка квалификации Q1 и Q2

Инфографика

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Два украинских клуба узнают соперников в отборе к женской Лиге чемпионов
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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