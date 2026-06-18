Два украинских клуба узнают соперников в отборе к женской Лиге чемпионов
Жеребьевка Q1 и Q2 для Харькова и Систерс пройдет 18 июня в 16:00
18 июня в 16:00 состоится жеребьевка квалификационных раундов Q1 и Q2 женской Лиги чемпионов УЕФА 2026/27.
Два украинских клуба узнают первых соперников на пути к групповому этапу турнира.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обе команды – Харьков и Систерс Одесса – начнут выступление со второго квалификационного раунда.
Харьков (бывший Металлист 1925) как чемпион Украины сыграет в Q2 по Пути чемпионов, а Систерс Одесса, занявший второе место в чемпионате, стартует во втором раунде по Пути представителей лиг.
Матчи первого квалификационного этапа пройдут 22 и 25 июля, а полуфиналы и финалы Q2 запланированы на 5 и 8 августа. Победители мини-турниров из четырех команд продолжат борьбу в третьем раунде (26 августа и 2 сентября), где разыграют путевки в групповой этап.
Во второй раз Украину в женских еврокубках представят три команды. Колос из Ковалевки сыграет в квалификации второго еврокубка – Кубка Европы.
Лига чемпионов 2026/27 по футболу среди женщин
Жеребьевка квалификации Q1 и Q2
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