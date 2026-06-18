Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два украинских клуба узнают соперников в отборе к женской Лиге чемпионов
Лига чемпионов
18 июня 2026, 12:37 | Обновлено 18 июня 2026, 12:43
29
0

Два украинских клуба узнают соперников в отборе к женской Лиге чемпионов

Жеребьевка Q1 и Q2 для Харькова и Систерс пройдет 18 июня в 16:00

18 июня 2026, 12:37 | Обновлено 18 июня 2026, 12:43
29
0
Два украинских клуба узнают соперников в отборе к женской Лиге чемпионов
ФК Харьков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

18 июня в 16:00 состоится жеребьевка квалификационных раундов Q1 и Q2 женской Лиги чемпионов УЕФА 2026/27.

Два украинских клуба узнают первых соперников на пути к групповому этапу турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды – Харьков и Систерс Одесса – начнут выступление со второго квалификационного раунда.

Харьков (бывший Металлист 1925) как чемпион Украины сыграет в Q2 по Пути чемпионов, а Систерс Одесса, занявший второе место в чемпионате, стартует во втором раунде по Пути представителей лиг.

Матчи первого квалификационного этапа пройдут 22 и 25 июля, а полуфиналы и финалы Q2 запланированы на 5 и 8 августа. Победители мини-турниров из четырех команд продолжат борьбу в третьем раунде (26 августа и 2 сентября), где разыграют путевки в групповой этап.

Во второй раз Украину в женских еврокубках представят три команды. Колос из Ковалевки сыграет в квалификации второго еврокубка – Кубка Европы.

Лига чемпионов 2026/27 по футболу среди женщин

Жеребьевка квалификации Q1 и Q2

Инфографика

По теме:
Жеребьевка женской ЛЧ. Соперники Харькова и Систерс. Смотреть онлайн LIVE
ОФИЦИАЛЬНО. Известны все участники Украинской Премьер-лиги 2026/27
Харьков определился с ареной, где будет играть домашние матчи Премьер-лиги
Харьков жеребьевка Лига чемпионов по футболу среди женщин Систерс Одесса статистические расклады выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо: «Я вообще не понимаю, как ему разрешили играть»
Футбол | 17 июня 2026, 20:44 3
Легенда Динамо: «Я вообще не понимаю, как ему разрешили играть»
Легенда Динамо: «Я вообще не понимаю, как ему разрешили играть»

Олег Саленко обратился к Кристиану Эриксену

К Роме обратились по поводу Довбика. Клуб продаст Артема за 23 млн евро
Футбол | 18 июня 2026, 07:23 6
К Роме обратились по поводу Довбика. Клуб продаст Артема за 23 млн евро
К Роме обратились по поводу Довбика. Клуб продаст Артема за 23 млн евро

Римляне определились с ценой на украинского бомбардира

Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Бокс | 18.06.2026, 06:59
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Футбол | 17.06.2026, 16:06
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Иностранный клуб нацелился на защитника Динамо и сборной Украины
Футбол | 18.06.2026, 11:57
Иностранный клуб нацелился на защитника Динамо и сборной Украины
Иностранный клуб нацелился на защитника Динамо и сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
17.06.2026, 10:19 1
Футбол
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
16.06.2026, 21:51 33
Футбол
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
17.06.2026, 09:06
Другие виды
Усик выступил с заявлением после встречи с Трампом в Белом доме
Усик выступил с заявлением после встречи с Трампом в Белом доме
16.06.2026, 08:53 1
Бокс
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
16.06.2026, 17:33 30
Теннис
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
17.06.2026, 06:00 40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
17.06.2026, 07:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем