Два украинских клуба узнают соперников в отборе к женской Лиге чемпионов

18 июня в 16:00 состоится жеребьевка квалификационных раундов Q1 и Q2 женской Лиги чемпионов УЕФА 2026/27.

Два украинских клуба узнают первых соперников на пути к групповому этапу турнира.

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Обе команды – Харьков и Систерс Одесса – начнут выступление со второго квалификационного раунда.

Харьков (бывший Металлист 1925) как чемпион Украины сыграет в Q2 по Пути чемпионов, а Систерс Одесса, занявший второе место в чемпионате, стартует во втором раунде по Пути представителей лиг.

Матчи первого квалификационного этапа пройдут 22 и 25 июля, а полуфиналы и финалы Q2 запланированы на 5 и 8 августа. Победители мини-турниров из четырех команд продолжат борьбу в третьем раунде (26 августа и 2 сентября), где разыграют путевки в групповой этап.

Во второй раз Украину в женских еврокубках представят три команды. Колос из Ковалевки сыграет в квалификации второго еврокубка – Кубка Европы.

Лига чемпионов 2026/27 по футболу среди женщин

Жеребьевка квалификации Q1 и Q2

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