ОФИЦИАЛЬНО. Реал бесплатно подписал футболиста сборной Франции
Мадридский клуб объявил о переходе Ибраимы Конате, который покинул английский «Ливерпуль»
Мадридский «Реал» официально объявил о трансфере защитника английского «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраимы Конате. Об этом сообщила пресс-служба «сливочных».
Стороны договорились о сотрудничестве до 30 июня 2030 года. Француз присоединится к королевскому клубу на правах свободного агента, так как его контракт с «мерсисайдцами» истек после завершения сезона.
Конате защищал цвета «Ливерпуля» с июля 2021 год, когда перебрался из немецкого «РБ Лейпциг» за 40 миллионов евро. В составе английской команды защитник провел 183 матча, в которых забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.
Вместе с английским клубом Конате завоевал пять трофеев: чемпионат Англии, Кубок Англии, два Кубка английской лиги и Суперкубок Англии.
В мадридской команде француз будет работать под руководством нового тренера – после увольнения Альваро Арбелоа «сливочных» возглавил именитый португалец Жозе Моуриньо.
Comunicado Oficial: Konaté.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 18, 2026
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