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Испания
18 июня 2026, 12:17 | Обновлено 18 июня 2026, 12:42
1570
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал бесплатно подписал футболиста сборной Франции

Мадридский клуб объявил о переходе Ибраимы Конате, который покинул английский «Ливерпуль»

18 июня 2026, 12:17 | Обновлено 18 июня 2026, 12:42
1570
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал бесплатно подписал футболиста сборной Франции
ФК Реал Мадрид. Ибраима Конте
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Мадридский «Реал» официально объявил о трансфере защитника английского «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраимы Конате. Об этом сообщила пресс-служба «сливочных».

Стороны договорились о сотрудничестве до 30 июня 2030 года. Француз присоединится к королевскому клубу на правах свободного агента, так как его контракт с «мерсисайдцами» истек после завершения сезона.

Конате защищал цвета «Ливерпуля» с июля 2021 год, когда перебрался из немецкого «РБ Лейпциг» за 40 миллионов евро. В составе английской команды защитник провел 183 матча, в которых забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Вместе с английским клубом Конате завоевал пять трофеев: чемпионат Англии, Кубок Англии, два Кубка английской лиги и Суперкубок Англии.

В мадридской команде француз будет работать под руководством нового тренера – после увольнения Альваро Арбелоа «сливочных» возглавил именитый португалец Жозе Моуриньо.

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Николай Тытюк Источник: ФК Реал Мадрид
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