Только Шахтер? Аналитики обновили прогнозный посев в основе еврокубков

Аналитики портала Football Rankings обновили прогноз по посеву клубов в основном раунде еврокубков сезона 2026/27.

Донецкий Шахтер благодаря высокому клубному рейтингу и перераспределению квот получил прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов. При жеребьевке горняки будут находиться в третьей корзине посева.

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Эксперты не ожидают увидеть других украинских клубов в основных стадиях еврокубков. Киевское Динамо начнет путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы, где сыграет против Университатя Клуж (Румыния). Аналитики оценивают шансы Динамо на выход в следующий раунд в 52%.

В случае победы столичный клуб в Q2 встретится с клубом ПАОК из Греции, а если будет неудача – в Q2 Лиги конференций соперника ждет Бранн из Норвегии. Для выхода в еврокубковую осень киевскому клубу нужно преодолеть минимум трех соперников из четырех возможных, при этом на поздних стадиях отбора динамовцы будут имеять статус несеяных.

Украинским клубам в Лиге конференций достались сильные соперники. ЛНЗ Черкассы сыграет против клуба Гент из Бельгии, а соперником Полесья будет Копенгаген из Дании. Аналитики не ожидают увидеть ни одного украинского клуба в основном раунде Лиги конференций.

Евросезон 2026/27 станет третьим подряд, который пройдет в новом формате УЕФА. Вместо группового этапа будет единая лига с участием 36 клубов в каждом турнире. В Лиге чемпионов и Лиге Европы команды проведут по 8 матчей, а в Лиге конференций – по 6. При жеребьевке участники распределяются по корзинам: в ЛЧ и ЛЕ – по 4 корзины по 9 клубов, в Лиге конференций – 6 корзин по 6 команд.

Шансы команд на победу в Q1 Лиги Европы

Лига чемпионов 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2026/27. Прогнозируемые корзины посева