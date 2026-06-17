Жеребьевка 2-го раунда. Динамо узнало соперника в Q2 Лиги Европы

17 июня в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2026/27.

В этой жеребьевке приняло участие киевское Динамо, которое выступает в Лиге Европы как обладатель Кубка Украины.

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Чтобы попасть во 2-й раунд квалификации, киевскому клубу необходимо обыграть команду Университатя Клуж из Румынии в Q1 Лиги Европы.

Соперником для Динамо (если пройдет Университатя Клуж) в Q2 ЛЕ стал ПАОК (Греция).

Первый матч Q2 ЛЕ киевская команда проведет условно дома, а ответный – на выезде.

Киевской команде нужно пройти 4 раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.

Матчи квалификации Q1 Лиги Европы пройдут 9 и 16 июля. Поединки второго раунда квалификации ЛЕ состоятся 23 и 30 июля.

Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.

🏆 Лига Европы 2026/27

Жеребьевка квалификации Q2. Матчи: 23 и 30 июля 2026

Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)

Карабах (Азербайджан) / Вестри (Исландия) – ЦСКА София (Болгария) / Дерри Сити (Ирландия)

Тромсе (Норвегия) – Виктория Пльзень (Чехия)

Твенте (Нидерланды) – Войводина (Сербия) / Ференцварош (Венгрия)

Бешикташ (Турция) – Мидтьюлланд (Дания)

Хайдук Сплит (Хорватия) / Жилина (Словакия) – Пафос (Кипр)

Шериф Тирасполь (Молдова) / Алюминий (Словения) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Санкт-Галлен (Швейцария) – Бенфика (Португалия)

Динамо Киев (Украина) / Университатя Клуж (Румыния) – ПАОК (Греция)

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