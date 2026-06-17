Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жеребьевка 2-го раунда. Динамо узнало соперника в Q2 Лиги Европы
Лига Европы
17 июня 2026, 14:14 | Обновлено 17 июня 2026, 14:27
4064
22

Жеребьевка 2-го раунда. Динамо узнало соперника в Q2 Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась очередная жеребьевка

17 июня 2026, 14:14 | Обновлено 17 июня 2026, 14:27
4064
22 Comments
Жеребьевка 2-го раунда. Динамо узнало соперника в Q2 Лиги Европы
Коллаж Sport.ua
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

17 июня в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2026/27.

В этой жеребьевке приняло участие киевское Динамо, которое выступает в Лиге Европы как обладатель Кубка Украины.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чтобы попасть во 2-й раунд квалификации, киевскому клубу необходимо обыграть команду Университатя Клуж из Румынии в Q1 Лиги Европы.

Соперником для Динамо (если пройдет Университатя Клуж) в Q2 ЛЕ стал ПАОК (Греция).

Первый матч Q2 ЛЕ киевская команда проведет условно дома, а ответный – на выезде.

Киевской команде нужно пройти 4 раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.

Матчи квалификации Q1 Лиги Европы пройдут 9 и 16 июля. Поединки второго раунда квалификации ЛЕ состоятся 23 и 30 июля.

Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.

🏆 Лига Европы 2026/27

Жеребьевка квалификации Q2. Матчи: 23 и 30 июля 2026

  • Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)
  • Карабах (Азербайджан) / Вестри (Исландия) – ЦСКА София (Болгария) / Дерри Сити (Ирландия)
  • Тромсе (Норвегия) – Виктория Пльзень (Чехия)
  • Твенте (Нидерланды) – Войводина (Сербия) / Ференцварош (Венгрия)
  • Бешикташ (Турция) – Мидтьюлланд (Дания)
  • Хайдук Сплит (Хорватия) / Жилина (Словакия) – Пафос (Кипр)
  • Шериф Тирасполь (Молдова) / Алюминий (Словения) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Санкт-Галлен (Швейцария) – Бенфика (Португалия)
  • Динамо Киев (Украина) / Университатя Клуж (Румыния) – ПАОК (Греция)

Инфографика

По теме:
Экс-тренер Шахтера возглавит потенциального соперника Динамо в ЛЕ
Шанс для Трубина. Ювентус нацелился на основного вратаря Тоттенхэма
Легенда Динамо: «Очень тяжело играть только своими воспитанниками»
Динамо Киев Твенте Андерлехт Бенфика Бешикташ ЦСКА София ПАОК Жилина Мидтьюлланд жеребьевка Тромсе Лига Европы Дерри Сити Карабах Агдам Виктория Пльзень Ференцварош Хайдук Сплит жеребьевка Лиги Европы Шериф Тирасполь Маккаби Тель-Авив Алюминий Кидричево Санкт-Галлен Пафос Хаммарбю Войводина Нови-Сад Университатя Клуж Вестри эксклюзив выбор редакции статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(73)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Другие виды | 17 июня 2026, 09:06 0
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»

Дерюгина – о нападении россии на Киево-Печерскую лавру

Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Футбол | 16 июня 2026, 17:19 2
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го раунда ЛЧ

Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Футбол | 17.06.2026, 12:51
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
В Португалии поставили крест на футболисте сборной Украины
Футбол | 17.06.2026, 07:32
В Португалии поставили крест на футболисте сборной Украины
В Португалии поставили крест на футболисте сборной Украины
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Футбол | 16.06.2026, 20:05
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Комментарии 22
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Добре що не Бенфіка. ПАОК нехай грають , якщо ДК хоче досягнути чимало чого у ЛЄ має проходити, бо на етапі ліги (де 36 команд) там всі будуть такі як паок і навіть сильніші, бо якщо не долати ПАОК і подібних вони будуть «пасти задніх» на етапі ліги (як Маккабі Т-а доречі у минулому сезоні, бо нікого сильного вони не проходили у кваліфікації) 
Ответить
+4
Хоч тут пронесло від найгіршого варіанту... Хоча було близенько до епіку. Успіхів...
Ответить
+3
З Паоком буде дуже складно, хоч би в ЛК пробились
Ответить
+2
Головне аматорам із університету не влетіти.
Ответить
+2
Блянуце не продавайте, залиште під лігу Європи 
Ответить
+1
Хорошо что не Бенфика, но тут хоть бы румынов для начала пройти.
Ответить
+1
Ничего этим бомжам не светит. инфа сотка)
Ответить
+1
Хана, ПАОК кияни точно не пройдуть
Ответить
+1
С тем шо из себя представляет дк на сейчас … поглядим 
Ответить
+1
нормальний жереб, але виліт
Ответить
0
Шансів в Динамо мало. Паок сильний, з сильним легіонерами. З "Біловарами" та пенсіонером Ярмоленко буде складно
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Хороші суперники, але не рівня Динамо.
Ответить
-1
Та нехай ще румунів пройдуть)))
Ответить
-1
Максимально скучно 
Ответить
-3
Це 100 відсотків, що ці невдахи не пройдуть ПАОК. Якщо гроза Ліги чемпіонів, неймовірний Шахтар, не зміг подолати 4-ту команду Греції, то ці невдахи 3-тю команду точно не обіграють. Знову вся надія на неймовірний Шахтар, ПСЖ та Баварія в страху, тремтять і бояться, що ці неймовірні їм попадуться.
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Интересно, будет ли шанс у Тайсона … Или румыны не дадут!?))
Ответить
-10
Показать Скрыть 1 ответ
з таким суперником можна грати і треба проходити
Ответить
-10
Торба столичним.
Ответить
-11
Пафос. Вторая серия
Ответить
-11
Популярные новости
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
15.06.2026, 13:56 77
Футбол
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
16.06.2026, 17:33 30
Теннис
Франция – Сенегал – 3:1. Рекордный дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Франция – Сенегал – 3:1. Рекордный дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
17.06.2026, 01:27
Футбол
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
16.06.2026, 16:00 2
Теннис
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
16.06.2026, 10:14
Футбол
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
15.06.2026, 22:22
Бокс
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
16.06.2026, 21:51 19
Футбол
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
15.06.2026, 09:17 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем