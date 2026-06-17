ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций

17 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.

С этой стадии начинают выступления вице-чемпион Украины ЛНЗ Черкассы и бронзовый призер УПЛ Полесье Житомир.

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В этом раунде Q2 Лиги конференций сыграют 98 команд. ЛНЗ и Полесье имли статус несеяных и получили соперников из числа сеяных.

Также соперника в этом раунде Q2 ЛК узнало Динамо Киев, на случай поражения от клуба Университатя Клуж (Румыния) в Q1 Лиги Европы.

Соперник ЛНЗ Черкассы в Q2 Лиги конференций – Гент (Бельгия).

Оппонентом Полесье Житомир в Q2 Лиги конференций стал Копенгаген (Дания).

Динамо Киев, в случае поражения от Университати Клуж, в Q2 Лиги конференций сыграет против клуба Бранн (Норвегия).

Все украинские клубы в Q2 ЛК сыграют первый матч условно дома, а ответную игру – на выезде.

Матчи квалификации Q1 Лиги конференций пройдут 9 и 16 июля, а поединки Q2 ЛК пройдут 23 и 30 июля.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Жеребьевка Q2. Матчи: 23 и 30 июля 2026

ЛНЗ Черкассы (Украина) – Гент (Бельгия)

(Украина) – Гент (Бельгия) Полесье (Украина) – Копенгаген (Дания)

(Украина) – Копенгаген (Дания) Проигравший в паре: Динамо Киев (Украина) / Университатя Клуж (Румыния) – Бранн (Норвегия)

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