Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Лига конференций
17 июня 2026, 15:23 | Обновлено 17 июня 2026, 16:13
6231
51

ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций

В Ньоне состоится жеребьевка второго раунда квалификации ЛК

17 июня 2026, 15:23 | Обновлено 17 июня 2026, 16:13
6231
51 Comments
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Коллаж Sport.ua
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

17 июня в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций 2026/27.

С этой стадии начинают выступления вице-чемпион Украины ЛНЗ Черкассы и бронзовый призер УПЛ Полесье Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этом раунде Q2 Лиги конференций сыграют 98 команд. ЛНЗ и Полесье имли статус несеяных и получили соперников из числа сеяных.

Также соперника в этом раунде Q2 ЛК узнало Динамо Киев, на случай поражения от клуба Университатя Клуж (Румыния) в Q1 Лиги Европы.

Соперник ЛНЗ Черкассы в Q2 Лиги конференций – Гент (Бельгия).

Оппонентом Полесье Житомир в Q2 Лиги конференций стал Копенгаген (Дания).

Динамо Киев, в случае поражения от Университати Клуж, в Q2 Лиги конференций сыграет против клуба Бранн (Норвегия).

Все украинские клубы в Q2 ЛК сыграют первый матч условно дома, а ответную игру – на выезде.

Матчи квалификации Q1 Лиги конференций пройдут 9 и 16 июля, а поединки Q2 ЛК пройдут 23 и 30 июля.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Жеребьевка Q2. Матчи: 23 и 30 июля 2026

  • ЛНЗ Черкассы (Украина) – Гент (Бельгия)
  • Полесье (Украина) – Копенгаген (Дания)
  • Проигравший в паре: Динамо Киев (Украина) / Университатя Клуж (Румыния) – Бранн (Норвегия)

Инфографика

По теме:
Полесье переманило из Шахтера известного специалиста, отвечавшего за медиа
В ЛНЗ лаконично отреагировали на результаты жеребьевки Лиги конференций
Определен соперник Динамо в Q2 ЛК на случай поражения от Университати Клуж
Лига конференций жеребьевка Лиги конференций выбор редакции статистические расклады ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Динамо Киев Бранн Копенгаген Гент жеребьевка эксклюзив
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(75)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Другие виды | 17 июня 2026, 09:06 0
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»

Дерюгина – о нападении россии на Киево-Печерскую лавру

Моуриньо просит у Реала больше трансферов. Хочет усилить четыре позиции
Футбол | 17 июня 2026, 15:49 0
Моуриньо просит у Реала больше трансферов. Хочет усилить четыре позиции
Моуриньо просит у Реала больше трансферов. Хочет усилить четыре позиции

Особенный готовит масштабную реорганизацию команды

Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Футбол | 17.06.2026, 06:20
Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Футбол | 16.06.2026, 19:23
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
ФОТО. Лео мог быть удален? Фол Месси в матче ЧМ, который тянул на красную
Футбол | 17.06.2026, 09:01
ФОТО. Лео мог быть удален? Фол Месси в матче ЧМ, который тянул на красную
ФОТО. Лео мог быть удален? Фол Месси в матче ЧМ, который тянул на красную
Комментарии 51
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну ось хай докажуть своїм господарям клубів на що вони здатні по справжньому
Ответить
+9
Я думаю це найгірший жереб, якого можна було б очікувати...
Ответить
+5
Та шо ви всі розплакались? Нормальні клуби. Як видно по минулим рокам, нашим дебютантам зовсім не важливо якому клубу програвати. Далі першої гри ніхто нікуди не піде, а для еспіріенсу ці клуби саме норм. 
Більше всього тільки Дінамо не повезло, бо вони ще будуть щось там тужитись, а вболівальники сподіватися.
Ответить
+3
Це просто жесть, а не жереб, випали найгірші варіанти з можливих для ЛНЗ і Полісся, короче треба бути морально готовим до того, що осінню буде грати один Шахтар від України
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
До побачення єврокубки 
Ответить
+3
Нефарт, шкода.Можу помилятись, але схоже для цих команд ЄК закінчились на стадії жеребу..
Ответить
+3
Копенгаген зараз зовсім не фонтан, 7 місце чемпіонату. Можна боротись. А от ЛНЗ зовсім тяжко буде... Хоча поруч був Тобол казахський, ну як же не щастить 
Ответить
+3
Награлися?...
Ответить
+3
В Полісся шанси не великі але є, а в ЛНЗ в мене віри взагалі немає.
Ответить
+3
стільки балачок навколо кубків в спорт.виданнях , а тут добрий день , закінчаться невспіючи початись в обох клубів ЛК, співчуття можно виразити тільки таким жеребом .
Ответить
+1
Якби ще був фактор свого поля... А без нього шансів майже немає. Хіба що ДК пройде румунів і вилетить від ПАОКа, а там попадеться хтось легший
Ответить
+1
Раз вы так высоко оцениваете свои амбиции то обыгрывайте сильнейших.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Не те що прямо кінець, шанси не нульові. Дуже буде багато залежати вже від самих клубів, наскільки відповідально підійдуть до підготовки. Соперники рівня ЛЄ і навіть ЛЧ.
Ответить
0
Всім пиХта
Ответить
0
Я просто в шоці. Як може бути такий складний жереб в другому раунді ЛК? Гент і Копенгаген, сер'йозно? Та це одразу тушіть світло. Я думав такі сильні суперники вже в 4-раунді грають.
Ответить
0
Не те що я не вірю в наші клуби , але попалися нашим клубам найгірші варіанти, тому Полісся і ЛНЗ в єврокубках навіть в наступному раунді кваліфаю нам не бачити(((
Ответить
0
Полісся пролітає, при всій повазі. Грати з постійним учасником, майже всі останні роки, групової стадії Ліги чемпіонів, ну це геть їм ще не під силу.
Ответить
0
ну ось і побачимо як обісруться 2 і 3 місце Упл
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ппц... найскладніші суперники
Ответить
0
Все, можна воду зливать)
Ответить
0
Популярные новости
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
16.06.2026, 04:44 30
Бокс
Усик выступил с заявлением после встречи с Трампом в Белом доме
Усик выступил с заявлением после встречи с Трампом в Белом доме
16.06.2026, 08:53 1
Бокс
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
16.06.2026, 17:19 2
Футбол
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
16.06.2026, 21:51 22
Футбол
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
17.06.2026, 10:19
Футбол
Драма длиной в 3.5 часа. Стародубцева совершила камбек на старте Ноттингема
Драма длиной в 3.5 часа. Стародубцева совершила камбек на старте Ноттингема
15.06.2026, 18:32 6
Теннис
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
15.06.2026, 22:22
Бокс
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
16.06.2026, 20:05 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем