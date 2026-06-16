Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании

16 июня в 19:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Вице-чемпион Украины ЛНЗ Черкассы и бронзовый призер УПЛ Полесье Житомир первый раунд (Q1) пропускают и сыграют во втором раунде (Q2) Лиги конференций.

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В первом раунде квалификации Q1 ЛК стартуют команды из стран с самым низким рейтингом УЕФА. 52 команды стартуют с этого раунда, матчи квалификации Q1 Лиги конференций пройдут 9 и 16 июля.

Жеребьевка 2-го раунда квалификации Q2 ЛК с участием ЛНЗ и Полесья пройдет завтра, 17 июня. Обе украинские команды находятся в списке несеяных, их соперниками могут стать, в том числе, и команды из Q1. Поединки Q2 ЛК пройдут 23 и 30 июля.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига Европы 2026/27. Жеребьевка квалификации Q1

Квалификация Q1. Матчи: 9 и 16 июля 2026

Коннас-Ки Номадс (Уэльс) – Балкани (Косово)

Богемианс (Ирландия) – Сент-Джозефс (Гибралтар)

Динамо Тирана (Албания) – Астана (Казахстан)

Вележ Мостар (Босния и Герцеговина) – Милсами Орхей (Молдова)

динамо минск (беларусь) – Силекс (Северная Македония)

Зира (Азербайджан) – Торпедо Кутаиси (Грузия)

Дифферданж (Люксембург) – Ильвес (Финляндия)

Дечич (Черногория) – Лиепая (Латвия)

Мондорф-ле-Бен (Люксембург) – Динамо Тбилиси (Грузия)

Морнар (Черногория) – Атлетик Эскальдес (Андорра)

Гленторан (Северная Ирландия) – РФШ (Латвия)

Эльбасани (Албания) – батэ (беларусь)

Петровац (Черногория) – Жальгирис (Литва)

Марсашлокк (Мальта) – Пюник (Армения)

Карнарвон Таун (Уэльс) – Левадия Таллин (Эстония)

Хегельманн (Литва) – Пайде (Эстония)

Алашкерт (Армения) – Елимай (Казахстан)

Викингур (Фарерские острова) – Стьярнан (Исландия)

Дила Гори (Грузия) – Виртус (Сан-Марино)

Сараево (Босния и Герцеговина) – Интер Турку (Финляндия)

Европа (Гибралтар) – Шкендия (Северная Македония)

Нымме Калью (Эстония) – Линфилд (Северная Ирландия)

Пенибонт (Уэльс) – Санта-Колома (Андорра)

Рунавик (Фарерские острова) – Хамрун Спартанс (Мальта)

УНА Штрассен (Люксембург) – Ла Фиорита (Сан-Марино)

Влазния (Албания) – Малишева (Косово)

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