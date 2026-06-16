Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда ЛК
16 июня в 19:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.
Вице-чемпион Украины ЛНЗ Черкассы и бронзовый призер УПЛ Полесье Житомир первый раунд (Q1) пропускают и сыграют во втором раунде (Q2) Лиги конференций.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом раунде квалификации Q1 ЛК стартуют команды из стран с самым низким рейтингом УЕФА. 52 команды стартуют с этого раунда, матчи квалификации Q1 Лиги конференций пройдут 9 и 16 июля.
Жеребьевка 2-го раунда квалификации Q2 ЛК с участием ЛНЗ и Полесья пройдет завтра, 17 июня. Обе украинские команды находятся в списке несеяных, их соперниками могут стать, в том числе, и команды из Q1. Поединки Q2 ЛК пройдут 23 и 30 июля.
Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.
🏆 Лига Европы 2026/27. Жеребьевка квалификации Q1
Квалификация Q1. Матчи: 9 и 16 июля 2026
- Коннас-Ки Номадс (Уэльс) – Балкани (Косово)
- Богемианс (Ирландия) – Сент-Джозефс (Гибралтар)
- Динамо Тирана (Албания) – Астана (Казахстан)
- Вележ Мостар (Босния и Герцеговина) – Милсами Орхей (Молдова)
- динамо минск (беларусь) – Силекс (Северная Македония)
- Зира (Азербайджан) – Торпедо Кутаиси (Грузия)
- Дифферданж (Люксембург) – Ильвес (Финляндия)
- Дечич (Черногория) – Лиепая (Латвия)
- Мондорф-ле-Бен (Люксембург) – Динамо Тбилиси (Грузия)
- Морнар (Черногория) – Атлетик Эскальдес (Андорра)
- Гленторан (Северная Ирландия) – РФШ (Латвия)
- Эльбасани (Албания) – батэ (беларусь)
- Петровац (Черногория) – Жальгирис (Литва)
- Марсашлокк (Мальта) – Пюник (Армения)
- Карнарвон Таун (Уэльс) – Левадия Таллин (Эстония)
- Хегельманн (Литва) – Пайде (Эстония)
- Алашкерт (Армения) – Елимай (Казахстан)
- Викингур (Фарерские острова) – Стьярнан (Исландия)
- Дила Гори (Грузия) – Виртус (Сан-Марино)
- Сараево (Босния и Герцеговина) – Интер Турку (Финляндия)
- Европа (Гибралтар) – Шкендия (Северная Македония)
- Нымме Калью (Эстония) – Линфилд (Северная Ирландия)
- Пенибонт (Уэльс) – Санта-Колома (Андорра)
- Рунавик (Фарерские острова) – Хамрун Спартанс (Мальта)
- УНА Штрассен (Люксембург) – Ла Фиорита (Сан-Марино)
- Влазния (Албания) – Малишева (Косово)
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер посоветовал Александру завершить карьеру
Тренер выделил «Динамо»