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Лига конференций
16 июня 2026, 19:23 | Обновлено 16 июня 2026, 19:30
573
0

Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда ЛК

16 июня 2026, 19:23 | Обновлено 16 июня 2026, 19:30
573
0
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
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16 июня в 19:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Вице-чемпион Украины ЛНЗ Черкассы и бронзовый призер УПЛ Полесье Житомир первый раунд (Q1) пропускают и сыграют во втором раунде (Q2) Лиги конференций.

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В первом раунде квалификации Q1 ЛК стартуют команды из стран с самым низким рейтингом УЕФА. 52 команды стартуют с этого раунда, матчи квалификации Q1 Лиги конференций пройдут 9 и 16 июля.

Жеребьевка 2-го раунда квалификации Q2 ЛК с участием ЛНЗ и Полесья пройдет завтра, 17 июня. Обе украинские команды находятся в списке несеяных, их соперниками могут стать, в том числе, и команды из Q1. Поединки Q2 ЛК пройдут 23 и 30 июля.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига Европы 2026/27. Жеребьевка квалификации Q1

Квалификация Q1. Матчи: 9 и 16 июля 2026

  • Коннас-Ки Номадс (Уэльс) – Балкани (Косово)
  • Богемианс (Ирландия) – Сент-Джозефс (Гибралтар)
  • Динамо Тирана (Албания) – Астана (Казахстан)
  • Вележ Мостар (Босния и Герцеговина) – Милсами Орхей (Молдова)
  • динамо минск (беларусь) – Силекс (Северная Македония)
  • Зира (Азербайджан) – Торпедо Кутаиси (Грузия)
  • Дифферданж (Люксембург) – Ильвес (Финляндия)
  • Дечич (Черногория) – Лиепая (Латвия)
  • Мондорф-ле-Бен (Люксембург) – Динамо Тбилиси (Грузия)
  • Морнар (Черногория) – Атлетик Эскальдес (Андорра)
  • Гленторан (Северная Ирландия) – РФШ (Латвия)
  • Эльбасани (Албания) – батэ (беларусь)
  • Петровац (Черногория) – Жальгирис (Литва)
  • Марсашлокк (Мальта) – Пюник (Армения)
  • Карнарвон Таун (Уэльс) – Левадия Таллин (Эстония)
  • Хегельманн (Литва) – Пайде (Эстония)
  • Алашкерт (Армения) – Елимай (Казахстан)
  • Викингур (Фарерские острова) – Стьярнан (Исландия)
  • Дила Гори (Грузия) – Виртус (Сан-Марино)
  • Сараево (Босния и Герцеговина) – Интер Турку (Финляндия)
  • Европа (Гибралтар) – Шкендия (Северная Македония)
  • Нымме Калью (Эстония) – Линфилд (Северная Ирландия)
  • Пенибонт (Уэльс) – Санта-Колома (Андорра)
  • Рунавик (Фарерские острова) – Хамрун Спартанс (Мальта)
  • УНА Штрассен (Люксембург) – Ла Фиорита (Сан-Марино)
  • Влазния (Албания) – Малишева (Косово)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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