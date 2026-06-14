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Лига конференций
14 июня 2026, 19:23 | Обновлено 14 июня 2026, 19:45
185
0

Лига конференций. Жеребьевка Q1. ЛНЗ и Полесье ждут. Смотреть онлайн LIVE

16 июня состоится жеребьевка первого раунда квалификации ЛК

14 июня 2026, 19:23 | Обновлено 14 июня 2026, 19:45
185
0
Лига конференций. Жеребьевка Q1. ЛНЗ и Полесье ждут. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine
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16 июня в 17:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Вице-чемпион Украины ЛНЗ Черкассы и бронзовый призер УПЛ Полесье Житомир первый раунд (Q1) пропускают и сыграют во втором раунде (Q2) Лиги конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Жеребьевка Q1 ЛК запланирована на 16 июня. Матчи квалификации Q1 Лиги конференций пройдут 9 и 16 июля.

В первом раунде квалификации Q1 ЛК стартуют команды из стран с самым низким рейтингом УЕФА. 52 команды стартуют с Q1, они поделены на сеяные и несеяные, на основании клубного рейтинга УЕФА.

Жеребьевка 2-го раунда квалификации Q2 ЛК с участием ЛНЗ и Полесья пройдет на следующий день, 17 июня. Обе украинские команды будут в списке несеяных, их соперниками могут стать, в том числе, и команды из Q1.

Второй раунд квалификации Лиги конференций: жеребьевка состоится 17 июня, а поединки пройдут 23 и 30 июля.

Лига конференций. Жеребьевка квалификации Q1. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 16 июня в 17:00

📺 Видеотрансляция

Лига конференций 2025/26. Жеребьевка Q1

🔹 Сеяные: РФШ (Латвия), Астана (Казахстан), Жальгирис (Литва), Шкендия (Северная Македония), Балкани (Косово), Пюник (Армения), Линфилд (Северная Ирландия), Хамрун Спартанс (Мальта), Милсами Орхей (Молдова), Левадия Таллин (Эстония), Пайде (Эстония), Дифферданж (Люксембург), динамо минск (беларусь), Влазния (Албания), Викингур (Фарерские острова), Ла Фиорита (Сан-Марино), Зира (Азербайджан), Дечич (Черногория), Дила Гори (Грузия), батэ (беларусь), Сараево (Босния и Герцеговина), Атлетик Эскальдес (Андорра), Сент-Джозефс (Гибралтар), Санта-Колома (Андорра), Динамо Тбилиси (Грузия), Алашкерт (Армения)

🔹 Несеяные: Торпедо Кутаиси (Грузия), Вележ Мостар (Босния и Герцеговина), Виртус (Сан-Марино), Лиепая (Латвия), Ильвес (Финляндия), Коннас-Ки Номадс (Уэльс), Богемианс (Ирландия), Стьярнан (Исландия), Европа (Гибралтар), Интер Турку (Финляндия), Малишева (Косово), Елимай (Казахстан), Динамо Тирана (Албания), УНА Штрассен (Люксембург), Хегельманн (Литва), Пенибонт (Уэльс), Рунавик (Фарерские острова), Силекс (Северная Македония), Морнар (Черногория), Гленторан (Северная Ирландия), Марсашлокк (Мальта), Нымме Калью (Эстония), Эльбасани (Албания), Карнарвон Таун (Уэльс), Мондорф-ле-Бен (Люксембург), Петровац (Черногория)

Корзины посева Q1 ЛК

Инфографика: Q1 Лиги конференций

Инфографика: Q2 Лиги конференций

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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